Pools de la NFL: place aux choses sérieuses

Au moment où la majorité des pools de la NFL amorcent leurs éliminatoires en cette 15e semaine d’activités dans le circuit Goodell, il est essentiel de compter sur une bonne profondeur.

Une blessure est si vite arrivée dans le merveilleux monde du football. Dans cette optique, voici cinq remplaçants de qualité à cibler au ballottage :

-Justin Fields, quart-arrière (disponible dans 81 % des ligues Yahoo!)

Le pivot des Bears de Chicago s’était glissé parmi les 10 quarts-arrière les plus productifs dans les deux semaines qui ont précédé sa blessure aux côtes. De retour en santé, il semble avoir repris là où il avait laissé. D’ici la fin de la saison des pools, Fields se mesurera aux Vikings du Minnesota, aux Seahawks de Seattle et aux Giants de New York, trois équipes qui donnent beaucoup de points aux quarts adverses.

-Rashaad Penny, porteur de ballon (disponible dans 78 % des ligues Yahoo!)

Penny sera assurément le joueur le plus ciblé au ballottage cette semaine. Le représentant des Seahawks vient de connaître sa meilleure sortie en 2021, et de loin. Dimanche dernier, il a amassé 138 verges et deux touchés contre les Texans de Houston. L’athlète de 25 ans n’aura pas autant de succès contre des formations mieux nanties défensivement, mais les porteurs ayant autant de volume sont très rares à ce temps-si de l’année.

-Gabriel Davis, receveur de passes (disponible dans 97 % des ligues Yahoo!)

Le joueur de deuxième année a clairement du talent, mais il était coincé derrière plusieurs coéquipiers chez les Bills. Davis profitera de la blessure d’Emmanuel Sanders pour prendre davantage de place dans le plan de match des siens lors des prochaines semaines. Il est un incontournable pour les poolers qui ont désespérément besoin d’un receveur.

-Amon-Ra St. Brown, receveur de passes (disponible dans 88 % des ligues Yahoo!)

Ce n’est pas évident de faire confiance au jeu aérien des Lions de Detroit, mais St. Brown a été ciblé à 12 reprises deux fois en autant de parties dernièrement. Il a aussi été visé trois fois dans la zone payante pendant ces deux matchs. Le joueur de première année pourrait très bien connaître une excellente fin de saison et il serait malheureux de ne pas en profiter.

-Gerald Everett, ailier rapproché (disponible dans 69 % des ligues Yahoo!)

À ses quatre dernières parties, le représentant des Seahawks a vu au moins un ballon envoyé en sa direction pendant que sa formation était dans la zone rouge. Considérant cela et le manque flagrant de bons ailiers rapprochés disponibles au ballottage, Everett est une cible de choix pour la fin de saison.