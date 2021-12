«Gages-tu?»: les joueurs en hausse à surveiller

Notre expert en paris sportifs, Stéphane Gonzalez, a identifié les joueurs de la LNH en hausse et en baisse dans le segment «Gages-tu?» de l’émission JiC, lundi. Voyez sa chronique dans la vidéo ci-dessus.

Max Pacioretty domine sa liste. Et pour cause! L’ancien capitaine du Canadien a récolté pas moins de 12 points à ses six derniers matchs.

Nathan MacKinnon suit l’attaquant des Golden Knights avec 11 en sept rencontres.

À l’autre bout du spectre, la valeur de l’attaquant du CH Mike Hoffman est en baisse, lui qui a amassé seulement un point à ses cinq derniers matchs.

Par ailleurs, si vous pensez que les Penguins vont l’emporter facilement contre le Canadien, mardi soir, sachez que si vous misez sur un écart de 1,5 but, la cote augmentera à 1,85.

Pour consulter l’offre complète de paris, visitez le site miseojeu.com.