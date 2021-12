EN DIRECT | Canadiens – Penguins

Les Canadiens de Montréal (6-20-3) croisent le fer avec les Penguins de Pittsburgh (14-8-5), mardi soir au PPG Paints Arena. La troupe de Dominique Ducharme tente de freiner sa séquence de six revers consécutifs.

Nous sommes en deuxième période. La marque est de 2-1 en faveur des Penguins.

SOMMAIRE

DEUXIÈME PÉRIODE

06:59 - BUT MTL Laurent Dauphin travaille bien en fond de territoire et remet à Jonathan Drouin qui réduit la marque à un but d'une belle feinte du revers.

BUT DROUIN 2-1 -

06:45 - BUT PIT Evan Rodrigues profite de la patience de Kris Letang et décoche un boulet de canon dans la partie supérireure. 2-0 Penguins.

BUT RODRIGUES 2-0 -

05:55 - Kale Clague fait chuter Sidney Crosby. Punition mineure.

04:23 - Laurent Dauphin est de retour au banc des siens.

03:20 - Mission accomplie pour le CH. Armia et Romanov sont de retour, Jake Allen se dresse.

01:20 - Alexander Romanov se compromet devant Kris Letang et le fait trébucher. Cinq contre trois à l'avantage des locaux.

01:03 - Joel Armia retient le bâton de l'attaquant Jeff Carter et offre une supériorité numérique aux Pens.

00:01 - L'attaquant québécois Laurent Dauphin n'est pas au banc du Bleu-Blanc-Rouge en ce début de deuxième période. Rappelons qu'il a bloqué un violent tir à la fin du premier engagement.

00:00 - Début de la période.

PREMIÈRE PÉRIODE

20:00 - Fin de la période.

19:17 - Sidney Crosby se crée de l'espace et dégaine rapidement du cercle de mise en jeu, Jake Allen sauve les meubles.

14:29 - Laurent Dauphin se jette sur la glace et bloque la frappe de Kris Letang.

14:07 - Brett Kulak accroche Kasperi Kapanen et prend le chemin du cachot. Punition mineure.

13:56 - Au tour du franc-tireur Mike Hoffman de frapper un poteau, déjà un troisième à la fiche du Tricolore en cette première période.

11:08 - BUT PIT Kasperi Kapanen profite d'une rondelle bondissante et la redirige au vol pour inscrire les Penguins à la marque.

BUT KAPANEN 1-0 -

10:11 - Jason Zucker assure la réplique des locaux et voit son tir terminer sa course sur la tige métallique.

10:00 - Oublié dans l'enclave, Mathieu Perreault frappe un deuxième poteau au compte des Canadiens.

07:22 - Laurent Dauphin accepte la remise de Jonathan Drouin et se retrouve seul devant Tristan Jarry. L'attaquant québécois obtient la meilleure chance de marquer jusqu'à présent dans la rencontre.

04:04 - Le vétéran Jeff Carter s'amène en territoire montréalais avec beaucoup de vitesse et décoche un lancer frappé, Jake Allen veille au grain.

01:58 - Artturi Lehkonen tente également sa chance, l'ailier frappe toutefois la tige métallique.

01:51 - Cole Caufield dirige un premier lancer dangereux dans la rencontre, le gardien des Penguins Tristan Jarry ferme la porte.

00:00 - Début de la rencontre.