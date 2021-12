CH: éviter un 7e revers de suite

Les Canadiens de Montréal tenteront d'éviter de subir un septième revers consécutif, ce soir, alors qu'ils rendront visite aux Penguins à Pittsburgh.

Le Tricolore et la bande à Sidney Crosby voguent dans des directions opposées. Le CH a une saison de misère avec seulement six victoires en 29 matchs, pour une anémique récolte de 15 points et le dernier rang du classement de l'Association de l'Est.

De leur côté, les Penguins se débrouillent plutôt bien avec une fiche de 14-8-5, bonne pour 33 points, et le quatrième échelon du classement de la compétitive section Métropolitaine.

La formation de la Pennsylvanie a remporté ses quatre dernières confrontations.

Le CH devrait se débrouiller sans l'appui d'un nombre incalculable de joueurs réguliers dont Carey Price, Shea Weber, Joel Edmundson, Josh Anderson, Brendan Gallagher et Tyler Toffoli, pour ne nommer que ceux-là.