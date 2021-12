Un troisième québécois sous contrat avec les Capitales

Les Capitales de Québec ont annoncé la mise sous contrat de deux joueurs lundi, dont le joueur de deuxième but québécois David Glaude.

Le joueur de troisième coussin Jesse Hodges est l’autre athlète qui s’est entendu avec la formation de la Capitale-Nationale. Les deux hommes étaient des membres de l’Équipe Québec lors de la saison 2021 de la Frontier League.

Glaude a connu une campagne formidable avec le club composé d’éléments des Capitales et des Aigles de Trois-Rivières. Il a notamment maintenu une moyenne au bâton de ,308, en plus de réussi 13 circuits et de produit 75 points.

Il a d’ailleurs été le récipiendaire du prix Murray Zuk, remis annuellement au meilleur joueur offensif canadien évoluant dans une ligue indépendante.

«En début de saison, je croyais que celle-ci allait être ma dernière année dans le baseball professionnel, mais seulement quatre jours après notre dernier match de séries éliminatoires, je savais déjà que je voulais déjà revenir et porter les couleurs des Capitales. J'ai hâte de pouvoir rejoindre à nouveau mes coéquipiers afin de ramener le championnat à Québec», a indiqué Glaude, dans un communiqué de son organisation.

En plus de l’homme de 27 ans, les Capitales comptent dans leur rang les Québécois Miguel Cienfuegos (lanceur) et Jonathan Lacroix (voltigeur).

Un joueur «clutch»

En ce qui concerne Hodges, le gérant des Capitales, Patrick Scalabrini, est bien heureux de pouvoir à nouveau compter sur les services de l’homme originaire de la Colombie-Britannique.

«Jesse est un joueur émotif qui prend très à cœur les performances de son équipe et les fait passer avant ses propres statistiques. Il est dangereux et "clutch" quand ça compte, comme en témoignent ses 50 points produits la saison dernière», a mentionné Scalabrini.

Hodges est un ancien membre de l’organisation des Cubs de Chicago et il a porté les couleurs des Capitales en 2019. L’an dernier, il a frappé 66 coups sûrs, dont sept circuits, en 277 apparitions au bâton.

Par ailleurs, le club de Québec a indiqué que Scalabrini travaillait maintenant à «rapatrier des joueurs de positions pour étoffer son alignement et assurer une bonne défensive pour assister son personnel de lanceurs».