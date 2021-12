Un duel baromètre à Edmonton

Deux des joueurs les plus électrisants du circuit Bettman croiseront le fer, mardi, lorsque Connor McDavid et ses Oilers d’Edmonton seront opposés aux Maple Leafs de Toronto d’Auston Matthews.

Les habiletés du capitaine des Oilers seront mises à l’épreuve, lui qui a 25 points en 18 matchs en carrière contre les Leafs.

Le centre de la formation torontoise, lui, connait actuellement sur une séquence productive de neuf parties consécutives, où il a obtenu 11 buts et cinq mentions d’aide pour 16 points. En carrière, Matthews a fait scintiller la lumière rouge huit fois et ajouté trois mentions d’aide en 13 matchs contre ses rivaux de l’Alberta.

Aussi surprenant que ça puisse paraitre, avec McDavid et Leon Draisaitl qui trônent au sommet des marqueurs du circuit Bettman avec 45 points en 26 matchs, les Oilers éprouvent des ennuis à trouver le fond du filet par les temps qui courent.

«Ce n’est assurément pas quelque chose auquel nous sommes habitués, mais c’est ça, le hockey, a affirmé le défenseur Tyson Barrie lundi, en conférence de presse. On a eu quelques blessés et on a aligné quelques défaites, mais c’est le temps de démontrer notre caractère et de nous en sortir en trouvant un moyen de marquer.»

Du côté de Draisaitl, qui comptait 20 réussites après 19 rencontres, il a compté trois buts à ses sept derniers duels.

«C’est très difficile de marquer dans cette ligue, a-t-il dit. Je ne marquerai pas 82 buts et il y a des chances que je ne me rende pas à 50 non plus. Ces séquences arrivent. Elles arrivent à tous les joueurs chaque année. Ça devait arriver à un certain point, et j’aimerais bien sûr m’en sortir.»

«Quand on est dans un creux, tout parait plus difficile. On dirait qu’on est incapables de marquer, de jouer adéquatement. Mentalement, on se sent bien. On ne veut évidemment jamais perdre cinq duels de suite, mais on doit trouver un moyen de s’en sortir. On sait ce qu’on a à faire», a poursuivi Draisaitl.

Première de la saison

Le duel de mardi sera le premier rendez-vous entre les deux formations cette saison, elles qui se sont mesuré l’une à l’autre neuf fois lors de la dernière campagne, dans une division canadienne remodelée en l’honneur de la COVID-19. Le club de la Ville Reine a eu le dessus six fois sur ce total.

Si les Leafs ont eu un début de saison difficile cette année, ils se sont toutefois bien repris en remportant sept de leurs 10 derniers matchs. C’est plutôt le contraire pour la bande à McDavid, qui plane actuellement sur une séquence de cinq revers.

«Nous sommes deux équipes canadiennes avec des standards très élevés, a raconté Barrie. Nous les avons énormément vus l’année dernière et ils forment une très bonne formation. Ils se sont repris de belle manière après un début de saison plus difficile. C’est une des meilleures équipes de la ligue. C’est une bonne manière de mesurer notre valeur.»

«C’est toujours amusant de jouer contre les Leafs, surtout ici [à Edmonton], a ajouté Draisaitl. Il y a beaucoup de partisans des leurs. Ce sera un bon match. On aura les mains pleines, mais on sera prêts pour eux.»