Trois femmes considérées pour le poste de DG du CH

Le comité formé par le Canadien de Montréal, qui aura la tâche de trouver le prochain directeur général de l’équipe, aurait entamé son long travail de recherche et au moins trois femmes seraient considérées pour le poste.

C’est ce qu’a appris The Athletic, lundi, sans toutefois identifier des noms.

Durant sa conférence de presse, après avoir congédié Marc Bergevin, le propriétaire de l’équipe Geoff Molson avait d’ailleurs indiqué vouloir plus de diversité dans les bureaux de l’équipe, ouvrant ainsi les spéculations.

Dans cette machine à rumeurs, les noms de Danièle Sauvageau, qui a œuvré dans plusieurs sphères du monde du hockey au Canada, Émilie Castonguay, ancienne joueuse devenue agente – elle représente entre autres Alexis Lafrenière – et Florence Schelling sortent souvent du lot. Après sa carrière comme gardienne, cette dernière a agi à titre de directrice générale du SC Berne, une équipe masculine dans la Ligue Nationale A, en Suisse. Elle est d’ailleurs devenue la première femme de l’histoire à obtenir un tel titre au sein d’une équipe professionnelle de hockey masculin.

Le vice-président des opérations hockey du Tricolore, Jeff Gorton, nommé à ce poste après le licenciement de Bergevin, a toutefois révélé que le processus de sélection pourrait être long et qu’une décision finale n’était pas prévue avant 2022. En plus de Molson et Gorton, l’ancien capitaine du Canadien Bob Gainey, ainsi que le propriétaire minoritaire Michael Andlauer font partie du comité décisionnel.

Jamais une femme n’a occupé un poste de directrice générale dans l’histoire de la Ligue nationale. En Amérique du Nord, Kim Ng était devenue la toute première femme à se voir offrir ce poste parmi les cinq ligues professionnelles de sport masculin, avec les Marlins de Miami, dans le baseball majeur.