Max Pacioretty plus en feu que jamais

Malgré une blessure qui l’a tenu à l’écart pendant plusieurs semaines, l’attaquant des Golden Knights de Vegas Max Pacioretty connaît le meilleur début de saison de sa carrière.

L’ancien capitaine du Canadien de Montréal revendique 17 points à ses 10 premiers matchs de la campagne. Il avait obtenu trois d’entre eux en lever de rideau, le 12 octobre, puis s'était blessé au deuxième match pour ensuite rater 10 rencontres. Depuis son retour au jeu, le 24 novembre, il n’y a pas un seul duel sur les huit disputés où son nom n’est pas apparu sur la feuille de pointage.

Sa plus récente victime a été le Wild du Minnesota, dimanche. Pourtant, cette équipe trône au sommet de la section Centrale de la Ligue nationale de hockey (LNH) avec une fiche de 19-8-1. Pacioretty s’est servi de son arme préférée, son tir des poignets, pour procurer une première avance aux siens en échappée au deuxième tiers. Il s’est également fait complice de deux autres filets pour aider les Knights à l’emporter 6 à 4.

«Ce sont des matchs émotifs [face au Wild], a raconté Pacioretty en conférence d’après-match, partagée par le compte Twitter de la formation. On a joué contre eux en séries l’an dernier et il y a une rivalité qui s’est installée. On doit être à notre meilleur quand on les affronte et je suis certain qu’ils pensent de la même façon. Donc, ça crée de bons matchs.»

Une famille

Pacioretty n’est évidemment pas le seul joueur qui contribue aux succès aux Knights. L’équipe s’est maintenue à flot lors du premier quart de la saison malgré une myriade de blessures qui l’ont empêchée de se déployer à plein potentiel.

«Le sentiment familial est la base de la construction de cette équipe, a poursuivi Pacioretty. Peu importe si les joueurs étaient là depuis le début ou non, c’est la mentalité qu’on veut avoir. Chacun est là l’un pour l’autre et on le sera jusqu’à la fin de la saison.»

Ce que dit l’ancien du CH est d’ailleurs très bien exemplifié par le cas de Chandler Stephenson, qui a raté un match en raison du décès de sa grand-mère. Par la suite, il est revenu au jeu et a connu une soirée de quatre points face au Wild, une première dans sa carrière. Ses coéquipiers étaient là pour lui.

«Chandler a réellement trouvé un niveau supérieur à son jeu, a analysé l’entraineur-chef de la formation, Peter DeBoer. Il adore le défi de jouer en désavantage numérique. Certains peuvent dire que c’est grâce à [Mark] Stone ou à Pacioretty qu’il produit ainsi, mais il a joué son meilleur hockey quand ces deux-là n’y étaient pas. C’est un légitime joueur de top 6 avec sa vitesse.»

Rappelons que les Knights avaient mis la main sur Stephenson en cédant un choix de cinquième tour à l’encan 2021 aux Capitals de Washington. Cette saison, l’attaquant revendique 26 points en autant de rencontres.