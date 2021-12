Les Rams s'offrent leur revanche

Les Rams de Los Angeles ne se sont pas laissé piler sur les pieds une seconde fois cette saison par les Cardinals de l’Arizona, en les défaisant 30 à 23 lundi soir au Stade de l’Université de Phoenix.

Les Cardinals avaient gagné le premier match entre ces deux équipes de division par la marque de 37 à 20. Avec ce gain, les Rams (9-4) s’approchent ainsi de leurs rivaux du jour, qui possèdent un dossier de 10-3, au premier rang de la division Ouest de la Nationale.

Dans la victoire, le quart-arrière Matthew Stafford a complété 23 de ses 30 relais pour 287 verges de gains, en plus de réussir trois passes de touché contre aucune interception. Cooper Kupp a une fois de plus été son receveur de prédilection, lui qui a mis les mains sur 13 ballons, franchissant 123 verges en plus d’inscrire un majeur.

Malgré qu’il ait complété 32 relais pour 383 verges, Kyler Murray a eu plus de difficultés pour les Cardinals, lui qui a été victime de deux interceptions.