Gabrielle Carle tente sa chance en Europe

La joueuse de soccer québécoise Gabrielle Carle évoluera en première division suédoise, avec la formation du Kristianstads DFF, ayant choisi de ne pas rendre disponible au repêchage de la National Women’s Soccer League, a annoncé lundi son agence de relations publiques Obelisq.

Celle-ci a précisé que la médaillée d’or des Jeux olympiques de Tokyo et membre de l’équipe nationale canadienne avait signé une entente d’un an, sans option, avec l’équipe ayant terminée au troisième rang du championnat suédois en 2021. Conséquemment, Carle, 23 ans, disputera des matchs de la Ligue des champions en 2022.

«"Gabby" avait des offres de plusieurs équipes en Suède, en Espagne et de l’intérêt très sérieux d’équipes en France, en Angleterre et aux États-Unis, a expliqué Nicolas A Martineau, cofondateur d’Obelisq par voie de communiqué. Elle avait l’embarras du choix, mais son but premier était de signer dans une équipe où elle allait jouer un rôle important dès le début.»

Carle s’envolera pour la Suède durant la deuxième semaine de janvier pour entamer son parcours professionnel au sein du championnat suédois, le Damallsvenskan. La légende brésilienne Marta y a joué de 2012 à 2017. L’internationale canadienne Shelina Zadorsky, ainsi que les Américaines Christen Press et Hope Solo y ont également évolué au cours des dernières années.