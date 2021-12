En route vers 57 revers

Le Canadien (6-20-3) connaît l’une des pires saisons de son histoire. Avant sa visite au PPG Paints Arena de Pittsburgh, mardi soir, le CH a déjà subi 20 revers en temps réglementaire à ses 29 premiers matchs. Si l’équipe maintenait un tel rythme, on parlerait d’une campagne de 57 défaites en 82 parties.

Déjà, les plus fidèles partisans rêvent du premier choix au repêchage et de Shane Wright, le jeune phénomène des Frontenacs de Kingston, dans la Ligue junior de l’Ontario. Pour l’instant, le Canadien (15 points) se bat avec les Coyotes de l’Arizona (5-20-2, 12 points) pour le titre de médiocrité dans la LNH.

Advenant une saison de 57 revers, Dominique Ducharme et les joueurs du Tricolore auraient une place dans l’histoire comme l’une des pires équipes. On a recensé les 20 pires campagnes depuis la création de la LNH. À leur deuxième saison dans le circuit, en 1992-1993, les Sharks ont établi un record avec 71 défaites. À cette époque, on jouait toutefois 84 matchs, deux de plus qu’aujourd’hui.