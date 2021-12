PGA : Jason Kokrak et Kevin Na l’emportent à la toute fin

Dans une ronde ultime très serrée, le tandem composé de Jason Kokrak et Kevin Na a livré une solide performance pour être couronné champion du tournoi QBE Shootout, à Naples, en Floride, dimanche.

Kokrak a calé un oiselet au tout dernier trou de la compétition pour sécuriser la victoire de son équipe.

«Je ne suis pas normalement reconnu pour mes roulés, a dit Kokrak, dont les propos ont été rapportés par le site web de la PGA. Mais la balle était parfaitement positionnée pour moi, un golfeur droitier. J’espérais que Kevin l’effectue et qu’il m’enlève un peu de pression, mais il en avait déjà fait assez aujourd’hui [dimanche].

«Je voulais lui laisser la lumière des projecteurs, a pour sa part blagué Na. C’était vraiment bien qu’il réussisse ce coup roulé pour la victoire. J’étais un peu nerveux.»

En cette troisième et dernière journée, chaque golfeur effectuait son parcours à la régulière et seul le meilleur score des deux était retenu. Ainsi, le duo d’athlète a remis une carte de 60 (-12) en réussissant 13 oiselets contre un boguey. Il a présenté un cumulatif de 183 (-33), soit une frappe de moins que ses plus proches poursuivants.

«On s’est bien amusés, a mentionné Na. Il y a eu des trous ou des moments où nous avons eu de la difficulté, mais on ne s’est jamais laissé abattre. Si un de nous deux ratait un coup, on se disait : ‘’ce n’est pas grave’’ et on se concentrait sur notre plaisir. C’était la clé du succès.»

Efficace, mais insuffisant

Les meneurs de la veille, Marc Leishman et Jason Day, ont réussi un aigle pour la troisième journée consécutive, mais les cinq oiselets qu’ils ont ajoutés à ce fait d’armes ont été insuffisants pour garder l’avance, puisqu’ils ont remis une fiche de 65 (-7) pour un total de 185 (-31). Ils ont chuté de deux positions pour s’installer à égalité au troisième rang avec les champions 2020 de la compétition, les Américains Harris English et Matt Kuchar.

Billy Horschel et Sam Burns se sont quant à eux emparés du deuxième échelon grâce à une carte de 61 (-11). Le seul bémol à leur ronde est survenu au cinquième trou, où ils ont joué un coup au-dessus de la normale trois. Sans cette erreur, ils auraient pu forcer la tenue d’une prolongation.

Le Canadien Corey Conners et son partenaire britannique Graeme McDowell ont quant à eux présenté un cumulatif de 188 (-28) pour terminer le tournoi ex aequo en cinquième place.