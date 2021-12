Pékin : l'Association des joueurs attend des réponses

L’Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH) s’inquiète des possibles mesures entourant la COVID-19 aux Jeux olympiques de Pékin.

Ce week-end, le quotidien «Toronto Star» rapportait que le Comité international olympique (CIO) avait fourni des nouvelles informations aux syndicats, dont la possibilité d’une quarantaine allant jusqu’à cinq semaines en cas d’un diagnostic positif au virus.

«Nous sommes en attente de beaucoup d'informations de la part du CIO et de la Chine, a indiqué le directeur de l'AJLNH, Don Fehr, au réseau ESPN samedi. Nous ne savons toujours pas quelle sera la situation de la COVID alors qu'on approche du début des Jeux.»

«J'espère que nous obtiendrons des réponses claires et qu'il y ait moins d'incertitude, a-t-il ajouté. Et si ce n'est pas le cas, on verra ce qui se passera par la suite. Des discussions sont en cours avec les joueurs qui devraient y participer.»

Vendredi dernier, le commissaire de la Ligue nationale de hockey (LNH), Gary Bettman, avait déclaré que c’était aux joueurs à prendre la décision de participer ou non aux Jeux de Pékin.

Rappelons que la LNH a le droit de se retirer du prestigieux événement si la COVID-19 force le circuit à déplacer des affrontements durant la fenêtre olympique, soit du 3 au 22 février. Il n’y a pas de date limite pour se retirer, quoi que la LNH devra payer une pénalité financière après le 10 janvier.

«Les joueurs, dans la plupart des cas, semblent continuer de dire qu'ils veulent y aller. Je ne crois pas que ce sera l'expérience olympique idéale en termes de confinement au village olympique et tout le reste. Mais encore une fois, nous avons fait la promesse aux joueurs et nous allons faire de notre mieux pour la respecter, tout en comprenant qu'il pourrait y avoir des répercussions que personne ne va aimer», a notamment dit Bettman.

Les joueurs de la LNH ont participé aux Jeux olympiques à cinq reprises, soit de 1998 à 2014. Ils n’étaient toutefois pas des Jeux de Pyeongchang en 2018.