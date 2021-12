Les Oilers en quête de solutions

Les Oilers d’Edmonton passent à travers un creux de vague pour la première fois de la campagne, eux qui ont essuyé un cinquième revers consécutif samedi soir.

Leur défaite de 3 à 1 aux mains des Hurricanes de la Caroline a aussi marqué la quatrième défaite de suite de la formation albertaine devant leurs partisans. Une séquence pendant laquelle ils ont marqué seulement cinq fois.

Pour une équipe qui compte sur les deux meilleurs pointeurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) en Connor McDavid et Leon Draisaitl, qui comptent chacun 45 points en 26 rencontres, ça peut être une pilule difficile à avaler. Cependant, les athlètes préfèrent se fier à leur éthique de travail plutôt que de s’apitoyer sur leur sort.

«On doit augmenter notre sentiment de l’urgence, a décrit McDavid, selon des propos rapportés par le site web de la LNH. [...] On retourne au boulot lundi avec une bonne séance d’entrainement afin de se préparer à affronter Toronto, une autre bonne équipe. Quand on traverse une période difficile, il faut travailler d’arrache-pied pour s’en sortir. C’est ainsi que ça fonctionne et on doit trouver un moyen d’en gagner une et de bâtir là-dessus.»

Départ canon

McDavid et ses acolytes avaient démarré la saison en lion en remportant leurs cinq premiers duels. Ils ont ensuite montré leur fiche à 16-5-0 avant de vivre ce creux de vague. Jusqu’à tout récemment, le plan allait bon train.

«On est entrés dans cette saison en se disant qu’on ne voulait jamais en perdre deux de suite, mais on est rendu bien au-delà de ça, a expliqué l’entraineur-chef, Dave Tippett. On doit se réaligner. On n’a pas eu le temps de s’entrainer beaucoup dernièrement avec notre horaire et on doit ajuster certaines choses. On devrait aussi voir un ou deux joueurs revenir de blessures. On doit continuer à pousser. Il y a des parties de notre jeu qu’on aime et d’autres qu’on doit améliorer si on veut devenir une meilleure équipe.»

En attendant, les joueurs peuvent se concentrer sur les détails et espérer que leur séquence soit la pire du genre qu’ils connaitront cette saison.

«Je crois qu’on a effectué de bons pas vers l’avant dans les dernières parties, a mentionné le jeune défenseur Evan Bouchard. Au bout de compte, ça revient à donner les efforts nécessaires, que ce soit en zone offensive ou défensive. Si on persiste à donner cet effort supplémentaire, de bonnes choses nous attendent.»

Les Oilers tenteront de renouer avec la victoire en accueillant les Maple Leafs de Toronto, mardi soir, au Rogers Place.