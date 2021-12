ÉCJ: 4 patineurs de la LHJMQ percent la formation

Mavrik Bourque, Xavier Bourgault, Elliot Desnoyers et Lukas Cormier sauvent l’honneur de la LHJMQ alors qu’ils représenteront le Canada au prochain Championnat du monde junior dans deux semaines.

Dans le cas de Bourque, ce talentueux attaquant des Cataractes de Shawinigan, sa présence était déjà dans la poche puisqu’il n’a disputé aucun des deux matchs face aux étoiles universitaires ce week-end à Calgary. Il sera l’un des quatre joueurs de centre de l’entraineur-chef Dave Cameron.

Ayant participé aux deux duels, son coéquipier chez les Cats, Bourgault, a démontré ses habiletés. Confortable sur la glace et rapide, il s’est montré efficace pour fabriquer des jeux.

Quant à Elliot Desnoyers, des Mooseheads d’Halifax, Cameron n’a pas tari d’éloges à son endroit. L’instructeur sait que son attaquant peut exécuter avec efficacité n’importe quelle mission sur la glace.

Malgré son indiscipline hier, Cormier, un défenseur des Islanders de Charlottetown natif du Nouveau-Brunswick, a réussi à faire pardonner ses écarts de conduite.

Roy retranché

Si plusieurs pouvaient afficher le sourire et dire mission accomplie hier soir après le couperet, ce n’était pas le même scénario pour une dizaine de patineurs qui souhaitaient ardemment représenté leur pays.

Du lot, les Québécois Joshua Roy, William Dufour et Hendrix Lapierre. On doit aussi ajouter Zach Dean, natif de Terre-Neuve, évoluant chez les Olympiques de Gatineau.

Complétant un trio avec la jeune merveille, Connor Bédard, Roy, un espoir du Canadien, a connu un bon camp d’entrainement. Mais avec un alignement congestionné, ses 18 ans n’ont pas joué en sa faveur. Le second meilleur pointeur de la Ligue canadienne de hockey retourne donc chez les Phoenix de Sherbrooke.

Ayant participé à six matchs des Capitals de Washington en début de saison, Lapierre a joué un rôle effacé durant ce camp. Avant le couperet, l’entraineur Cameron s’était montré évasif sur une question concernant l’attaquant. Il avait souligné son effort, sans plus.

Quant à Dufour, avec son gabarit imposant de 6 pi 3 po et 205 livres, il n’a pas atteint les objectifs fixés en faisant sentir sa présence autour du filet.

Oiseau rare

Rares sont les jeunes patineurs âgés de 16 ans qui réussissent à se tailler un poste au sein de la formation nationale junior.

Connor Bédard, un exceptionnel dans tous les sens du terme, y est arrivé à 16 ans et demi, faut-il le préciser! Le plus bel espoir en vue de l’encan de la LNH en 2023 marche sur les traces de Connor McDavid, Sydney Crosby et... un certain Wayne Gretzky. Ceux-ci ont respectivement participé au Championnat du monde junior en 2014, 2004 et 1978.

Eric Lindros (1990), Jason Spezza et Jay Bouwmeester (2000) sont les autres.

L’attaquant de 5 pi 9 po et 180 livres des Pats de Régina, dans la WHL, est ainsi devenu le septième Canadien à enfiler l’uniforme junior dès sa première année d’éligibilité.

Sachant très bien ce que sa jeune étoile peut scintiller en possession de la rondelle, l’entraineur-chef Dave Cameron l’a évaluée sans celle-ci lors des deux matchs du week-end. Il n’a pas déçu en se démarquant notamment lors du premier duel avec trois points. Il fut le meilleur joueur sur la patinoire. Il en a ajouté deux, hier, dans une victoire de 7 à 2 sur les universitaires.

Le camp d’entrainement se déplace maintenant vers Banff, en Alberta. En route vers le Championnat du monde à Edmonton, Équipe Canada Junior disputera trois matchs préparatoires. Elle affrontera la Suisse (19 décembre), la Suède (20 décembre) et la Russie (22 décembre).

Les joueurs retranchés

Attaquants :

Luke Evangelista (OHL)

William Dufour (LHJMQ)

Zach Dean (LHJMQ)

Joshua Roy (LHJMQ)

Hendrix Lapierre (LHJMQ)

Ryan Tverberg (NCAA)

Jack Finley (WHL)

Défenseurs :

Vincent Iorio (WHL)

Daemon Hunt (WHL) (blessé)

Les membres de l’équipe 2022

Gardiens :

Sebastian Cossa (WHL)

Brett Brochu (OHL)

Dylan Garand (WHL)

Défenseurs :

Kaiden Guhle (WHL)

Owen Power (NCAA)

Lukas Cormier (LHJMQ)

Carson Lambos (WHL)

Ryan O’Rourke (OHL)

Donovan Sebrango (AHL)

Ronan Seeley (WHL)

Olen Zellweger (WHL)

Attaquants :

Cole Perfetti (AHL)

Jake Neighbours (WHL)

Shane Wright (OHL)

Mason McTavish (OHL)

Ridley Greig (WHL)

Justin Sourdif (WHL)

Dylan Guenther (WHL)

Mavrik Bourque (LHJMQ)

Kent Johnson (NCAA)

Connor Bedard (WHL)

Elliot Desnoyers (LHJMQ)

Xavier Bourgault (LHJMQ)

Will Cuylle (OHL)

Logan Stankoven (WHL)