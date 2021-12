Autre dur coup pour les Kings

Les Kings de Los Angeles ont perdu les services du défenseur Alexander Edler dans un gain de 2 à 1 sur le Wild du Minnesota, samedi.

C’est un autre coup dur pour la brigade défensive du club californien en 2021-2022. Celle-ci est déjà privée des services de Sean Walker pour le reste de la campagne et a dû se débrouiller sans Drew Doughty pendant 16 parties en début d’année.

Pour revenir à Edler, l’arrière de 35 ans a quitté la rencontre contre le Wild dès les premiers moments de la première période. Après avoir été frappé par Brandon Duhaime, il a été aidé pour sortir de la surface glacée et n’était pas en mesure de mettre du poids sur sa jambe gauche.

Lors de sa conférence de presse d’après-match, l’entraîneur-chef Todd McLellan a indiqué qu’Edler sera absent pour «un long moment».

Le Suédois dispute présentement sa première saison avec les Kings, et ce, après avoir joué tout le reste de sa carrière dans la Ligue nationale avec les Canucks de Vancouver. En 26 parties, Edler a récolté un but et 10 mentions d’aide pour 11 points.

Crédit photo : AFP

Lemieux joue les héros

Le duel contre le Wild marquait le retour de Brendan Lemieux dans la formation des Kings, lui qui a purgé une suspension de cinq parties pour avoir mordu l’attaquant des Sénateurs d’Ottawa Brady Tkachuk le 27 novembre dernier .

En troisième période, le fils de l’ancien joueur du Canadien de Montréal Claude Lemieux a brisé l’égalité avec son cinquième filet de la campagne.

«C’était un but énorme pour nous, a analysé son coéquipier Alex Iafallo. C’est exactement un but comme celui-là dont nous avions besoin pour nous mettre en avant et nous donner l’énergie de finir le boulot par la suite.»

Pour sa part, Lemieux était simplement heureux d’avoir contribué à la victoire des siens.

«Même si j’aime avoir des succès individuels, nous sommes une bonne équipe de hockey et j’ai été chanceux d’être du bon côté des choses, a-t-il dit. Quand tu es dans un match, tu te dois de trouver un moyen de contribuer aux succès de l’équipe. J’ai fait de mon mieux pour faire ça.»

Lemieux et les Kings tenteront de signer une troisième victoire consécutive mardi soir, alors qu’ils visiteront le Lightning de Tampa Bay au Amalie Arena.