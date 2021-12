108e Coupe Grey: David contre Goliath

Dans l’ère moderne du sport professionnel, il est rare de voir les mêmes équipes lors de deux finales consécutives.

Pourtant, c’est ce qu’on verra dimanche soir lors de la 108e Coupe Grey alors que les Tiger-Cats de Hamilton affronteront les Blue Bombers de Winnipeg au Terrain Tim Hortons.

C’est une reprise de la finale de 2019. À ce moment-là, les Blue Bombers l’avaient emporté 33 à 12 contre les Tiger-Cats. Le porteur de ballon Andrew Harris avait été la grande vedette des gagnants avec deux touchés et un total de 169 verges de gains.

À quoi peut-on s’attendre du duel de cette année? Les Blue Bombers seront les favoris pour l’emporter alors que les Tiger-Cats aimeraient prendre leur revanche.

«Ça ne nous tente pas de revivre le même sentiment deux finales de suite et surtout pas contre la même équipe, a indiqué le porteur de ballon des Tiger-Cats Sean Thomas Erlington. Je pense que ça peut être positif de rejouer une autre finale contre la même formation. Par contre, on ne peut pas prendre la stratégie de 2019 et la mettre en application au match de cette année. On peut s’inspirer de ce qui s’est passé dans cette rencontre et s’ajuster.»

Les locaux sont les négligés dans cette rencontre ultime. Un rôle qu’ils ne détestent pas.

«C’est plus facile d’être [dans] cette position. Nous avons moins de pression externe sur nos épaules. Ce n’est pas la même situation qu’en 2019 alors qu’on s’était présentés à la finale avec une fiche de 15-3 et qu’on avait battu Winnipeg deux fois durant la saison régulière.»

Éviter les distractions

Les Tiger-Cats sont la première équipe depuis 2013 à pouvoir disputer la finale de la Coupe Grey devant leurs partisans. Lors de cette finale, les Roughriders de la Saskatchewan avaient réussi à l’emporter à domicile.

«Que tu joues la Coupe Grey à la maison ou pas, les distractions sont nombreuses durant la semaine, a souligné Thomas Erlington. Nous nous sommes concentrés sur notre plan de match et nos répétitions. L’objectif est d’offrir notre meilleur football lors du match.»

Est-ce que la foule aura un impact sur le match ? Le secondeur des Blue Bombers Shayne Gauthier n’est pas convaincu.

«Hamilton aura la foule de son côté, mais ce ne sera pas comme en saison régulière, a précisé le Québécois. Je m’attends à ce que des amateurs d’un peu partout soient dans le stade pour ce match. Je crois même que ça pourrait nous avantager à un certain point.»

Une semaine spéciale

À l’instar des Tiger-Cats, les Blue Bombers savaient très bien à quoi s’attendre lorsqu’ils se sont pointés à Hamilton au début de la semaine.

«Notre entraîneur Mike O’Shea nous dit souvent que c’est une bataille contre le monde extérieur, a mentionné Gauthier. Tu veux avoir la meilleure préparation possible et tu veux t’assurer d’être sur la même page que tes coéquipiers. Tu dois demeurer concentré sur l’objectif.»

Pour Gauthier, il s’agit d’une deuxième participation à la Coupe Grey en autant de saisons. La fierté de Dolbeau-Mistassini est encore affamé.

«Pendant mes années avec le Rouge et Or, mon entraîneur Glen Constantin m’a dit une phrase qui m’a marqué : "it never gets old". Lorsque tu te rends à une semaine comme celle de la Coupe Grey, tu ne peux pas t’en passer par la suite. Tu n’es pas rassasié. C’est la principale raison pour laquelle tu joues au football. Chaque fois, c’est spécial.»