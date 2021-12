Verstappen partira devant Hamilton à Abou Dhabi

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a décroché samedi la position de tête en vue du dernier Grand Prix de la saison de Formule 1, à Abou Dhabi.

Il a devancé le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), qui est à égalité avec lui au classement.

Celui qui marquera le plus de points dimanche sera champion. Mais s'ils finissent encore à égalité (si l'un se classe 9e et l'autre 10e avec le meilleur tour, soit deux points chacun, ou qu'aucun n'en marque, en terminant hors du top 10 ou en abandonnant), Verstappen sera couronné grâce à son plus grand nombre de victoires cette saison.