Pas de DG chez le CH avant février?

Le vice-président exécutif des opérations hockey Jeff Gorton a informé lors de sa conférence de presse que les Canadiens de Montréal ne nommeront pas de directeur général d’ici Noël. Or, le processus pourrait s’étendre jusqu’en février.

Au premier entracte du match de samedi entre le Tricolore et les Blues de St. Louis, à TVA Sports, le journaliste hockey Renaud Lavoie a révélé que le successeur de Marc Bergevin ne sera pas identifié au cours du prochain mois, puisque les décideurs commencent à peine à se consulter.

«On ne prendra pas de décision avant, quelque part, au mois de janvier. Est-ce que ça risque d’être à la fin janvier? Je pense que oui.»

Quatre personnes, dont fait partie l’ancien DG du CH Bob Gainey, siègeront dans le comité de sélection. Il n’est pas su de tous qui exactement, parmi les noms avancés, figure sur la liste de candidats.

«Ils vont présenter des listes. On va réduire de dix à huit noms. Donc chaque personne arrivera à une liste de 10, 15 ou 20 noms», a laissé entendre Lavoie.

«Quand on devra parler à quelques membres d’organisations, on fera la demande. On fera avancer le processus de cette façon.»

Dans la vidéo, ci-dessus, voyez les explications de Renaud Lavoie sur le processus d’embauche du prochain DG des Canadiens.