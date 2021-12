Marie-Michèle Gagnon à la recherche du petit déclic

(Sportcom) – La Québécoise Marie-Michèle Gagnon a une fois de plus été constante en terminant près du top-10 en Coupe du monde de ski alpin, sauf qu’elle a hâte de passer à la prochaine étape.

Samedi, au super-G de Saint-Moritz, en Suisse, elle a enregistré le 13e chrono du jour grâce à son temps de 1 minute 22,24 secondes.

La Suisse Lara Gut-Behrami (1 min 19,82 s) a réussi à stopper la séquence de victoires consécutives de l’Italienne Sofia Goggia. Rappelons que la fin de semaine dernière, Goggia avant remporté les deux descentes et le super-G de Lake Louise. La favorite de la foule a privé l’Italienne d’une quatrième victoire d’affilée en la devançant de 18 centièmes de secondes.

L’Américaine et abonnée aux podiums Mikaela Shiffrin (+1,18 s) a pris le troisième rang.

Dans une course où elle a qualifié la visibilité d’«horrible» pour toutes les participantes, Gagnon est parvenue à sauver les meubles dans les circonstances.

« Les choses ne se sont pas alignées comme je le pensais jusqu’à maintenant, a mentionné d’entrée de jeu la skieuse de Lac-Etchemin à propos de son début de saison. C’est quand même une 13e place malgré une très grosse erreur.»

«Pas si pire que ça»

Avant la première section pentue du parcours, Gagnon est sortie de sa ligne de parcours et elle a même pensé un moment qu’elle allait sortir de piste.

« J’étais tellement basse que j’étais à la même hauteur que la porte et j’ai dû remonter. J’étais vraiment en retard!, a reconnu la Québécoise. J’ai continué à tourner les skis et finalement, c’était assez (pour rester dans le parcours), alors j’ai continué. Je m’attendais à arriver en bas avec quelques secondes de retard, mais ce n’était pas si pire que ça. »

La vétérane de l’équipe canadienne de ski alpin ajoute qu’elle a hâte que tous les éléments soient enfin en place pour qu’elle décroche un résultat à la hauteur de ses attentes.

« Je sais où je me situe contre les autres filles à l’entraînement pendant l’été et l’automne, alors je sais à quoi m’attendre et je sais que j’ai le potentiel d’être dans le top-5 à toutes les courses. Je ne me trouve pas des excuses ou quoi que ce soit, mais je continue à travailler et à essayer et je pense que ça va venir bientôt. »

Un deuxième super-G sera disputé dimanche.