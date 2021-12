Lindgren a traversé «des périodes de noirceur» avec le CH

Grâce à 22 arrêts face aux Canadiens de Montréal, samedi, le gardien des Blues de St. Louis Charlie Lindgren a signé un troisième gain en autant de sorties cette saison. Cette victoire contre son ancienne équipe, le portier du Minnesota l’a anticipée.

«C’est à quoi je rêvais au cours des dernières années, a-t-il confié à TVA Sports après le triomphe de 4-1 des siens. Même l’année passée, sur l’escouade de réserve des Canadiens, mon but à court terme, c’était de les battre.

«C’est un objectif que je m'étais fixé. Et de le faire (ce soir), c’est un sentiment formidable.»

N’ayant disputé aucun match avec le CH en 2020-2021, tout en jouant les seconds violons derrière Cayden Primeau à Laval, Lindgren n’a jamais abandonné son rêve de jouer dans la LNH un jour ou l’autre.

Heureusement, les blessures à Jordan Binnington et Ville Husso ont ouvert la porte bien grande pour Lindgren, quelques mois après avoir paraphé un contrat d’une saison à deux volets.

L’athlète de 27 ans a reconnu que la fin de son passage avec l’organisation montréalaise a été marqué d’épreuves sur le plan personnel et professionnel.

«J’ai suivi (mon) plan. Il y a eu des moments assez frustrants, des périodes de noirceur même, on peut dire. Mais j’ai tellement un bon réseau de soutien et je le dis souvent: ma famille et mes amis continuent de me pousser. Ça fait une grande différence.

«J’ai beaucoup de volonté aussi. J’avais le pressentiment que je reviendrais à (jouer dans la LNH).»

Voyez l'entrevue d'après-match avec Charlie Lindgren dans la vidéo, ci-dessus.