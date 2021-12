Les Maple Leafs évitent un revers gênant

Les Maple Leafs ont vu les Blackhawks de Chicago combler un déficit de trois buts, samedi au Scotiabank Arena, mais un but de David Kampf avec 80 secondes à faire au temps réglementaire a permis à la formation torontoise de triompher 5 à 4.

Les visiteurs avaient d’ailleurs pris une avance de 1 à 0 moins de deux minutes après la mise au jeu initiale, mais les favoris de la foule ont répliqué avec quatre buts sans réplique, dont trois avant la fin du premier tiers. Leurs gros canons se sont occupés de cette poussée offensive, alors que John Tavares, William Nylander et Auston Matthews ont été les trois premiers buteurs des leurs.

Pierre Engvall en a ajouté en deuxième période.

Les Blackhawks ont complété leur remontée grâce à des réussites de Connor Murphy, Dominik Kubalik et Jake McCabe.

Le gardien des Maple Leafs Petr Mrazek en était à un premier match depuis le 30 octobre, lui qui se remettait d’une blessure à l’aine. Il a signé la victoire en repoussant 31 des 35 rondelles envoyées dans sa direction.

Casey DeSmith freine les Ducks

À Pittsburgh, le gardien Casey DeSmith a complètement fermé la porte aux patineurs des Ducks d’Anaheim pour aider les Penguins à l’emporter 1 à 0.

DeSmith a ainsi signé son premier jeu blanc de la saison, lui qui a repoussé l’ensemble des 33 tirs adverses. Il s’est particulièrement signalé au dernier tiers, lui qui a fait face à 13 lancers lors de cet engagement.

À l’autre bout de la patinoire, un filet de Brock McGinn 5 min 12 s après la mise au jeu initiale s’est avéré suffisant. Par ailleurs, la séquence de matchs avec au moins un point de Sidney Crosby s’est arrêté à sept.

Devant la cage des visiteurs, John Gibson, a réussi 15 arrêts en 40 minutes de jeu, mais il n’est pas retourné sur la patinoire avec ses coéquipiers en troisième période, lui qui a souffert d’une blessure au bas du corps. En remplacement, Anthony Stolarz a freiné les 13 tentatives des patineurs des Penguins.

Une autre défaite des Sabres

À Buffalo, les Sabres ont subi une septième défaite de suite en s’inclinant 3 à 2 en tirs de barrage devant les Capitals de Washington.

Daniel Sprong et T.J. Oshie ont secoué les cordages pour les visiteurs durant la séance, tandis que seul Victor Olofsson a réussi sa tentative pour les Sabres.

Durant les 65 minutes précédentes, Lars Eller et Martin Fehervary ont fait scintiller la lumière rouge pour les «Caps», tandis que Vinnie Hinostroza et Will Butcher ont assuré la réplique des favoris de la foule.

Le gardien des Sabres Ukko-Pekka Luukkonen a bien fait dans la défaite, avec 40 arrêts, tandis que Vitek Vanecek en a réussi 29 dans la victoire.