Don Garber respecte le choix du CF Montréal

Le commissaire de la MLS, Don Garber, respecte la décision du CF Montréal d’attendre un peu avant de se joindre à la MLS NEXT Pro, une ligue de développement qui débutera ses activités en 2022.

Cette ligue, qui comptera 21 équipes pour sa saison inaugurale, «est l'un des plus gros engagements que la MLS ait faits», a souligné Garber à TVA Sports, en marge de la finale de la Coupe MLS.

«Montréal a besoin de déterminer ce qu'ils veulent par rapport à MLS NEXT Pro, a-t-il ensuite mentionné. Ce ne sont pas toutes les équipes qui y participeront l'an prochain, mais elles y seront toutes en 2023. J'accepte qu'ils prennent une autre année pour y voir, d'autres équipes le font aussi.»

Le CF Montréal, dans la foulée de l’annonce sur la MLS NEXT Pro, avait indiqué plus tôt cette semaine son intention de suivre de très près les activités de la ligue «afin de déterminer s’il s’agit d’une solution qui s’aligne avec notre stratégie et notre philosophie formative».

Des 21 formations qui entameront la campagne 2022 de la MLS NEXT Pro, 20 seront affiliés à une formation du circuit Garber, dont les équipes des deux autres organisations canadiennes de la MLS, le Toronto FC et les Whitecaps de Vancouver. Huit autres clubs associés à une organisation professionnelle feront leur entrée en 2023.

Le commissaire, dans cet entretien, a également commenté les défis rencontrés dans la saison 2021 et ses ambitions pour la prochaine, qui verra notamment l’entrée en scène d’une équipe d’expansion à Charlotte.

«Et il y aura aussi la Coupe du monde, a-t-il ajouté. Nos deux équipes nationales, les États-Unis et le Canada, vont très bien. J'ai bien hâte de voir si le Canada se qualifiera. Je serai très fier si ça se produit.»

Voyez l’entrevue complète en vidéo principale.