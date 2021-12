Christian Mbilli s'imposera-t-il par K.-O.?

TVA Sports présentera tout un choc, samedi en fin de soirée, alors que le boxeur français Christian Mbilli tentera de mettre la main sur le titre WBC continental des Amériques des super-moyens contre l’Américain Ronald Ellis.

Le duel sera présenté sur nos ondes et sur TVA Sports direct immédiatement après l'émission «L’après-Match LNH» suivant la rencontre entre les Canadiens de Montréal et les Blues de St. Louis.

Ce combat pourrait être une occasion de faire de bonnes affaires pour les parieurs. Faut-il miser sur Mbilli?

Selon les spécialistes de l’émission «Gages-tu?», présentée par Mise-o-jeu, le protégé d’Eye of the Tiger Management risque fort de l’emporter. Là où les choses deviennent intéressantes, c’est dans la façon dont il s’imposera. Mbilli triomphera-t-il par K.-O.? Et si oui, à quel moment?

Voyez les prédictions de nos spécialistes en vidéo principale!