Canadiens: qui vendre et qui garder?

Au cours des dernières années, plusieurs formations ont obtenu des sélections de premier tour et des espoirs prometteurs en vendant des vétérans à d’autres équipes à la période limite des échanges.

Ci-dessus, voyez les commentaires de nos experts et leurs analyses sur les possibles transactions chez les Canadiens.

Les Devils du New Jersey ont mis le grappin sur le défenseur Nolan Foote et une sélection de ronde initiale du Lightning de Tampa Bay en retour de l’attaquant Blake Coleman. Les Sénateurs d’Ottawa ont transféré Jean-Gabriel Pageau aux Islanders de New York en retour de sélections de premier et deuxième tours. Tomas Tatar a rapporté aux Red Wings de Detroit des choix de premier, deuxième et troisième tours lorsqu’ils l’ont envoyé à Las Vegas en 2019.

Et maintenant, les yeux se tournent vers les Canadiens de Montréal. Bons derniers dans l’Association de l’Est, avant les matchs de samedi soir, il commence à être évident que le prochain DG du club entamera son mandat en écoutant les offres de ses homologues à la recherche de pièces-clés en vue des séries éliminatoires.

À l’attaque, les noms de Joel Armia et Brendan Gallagher feront l’objet de spéculations, tout comme ceux des défenseurs Ben Chiarot - qui sera joueur autonome sans compensation à l’été - et Jeff Petry.

Et qu’en est-il des gardiens? Il ne reste qu’une saison au contrat de Jake Allen après la présente année et Carey Price pourrait être accommodé dans une transaction si l’occasion se présentait, et qu’il souhaitait ainsi jouer pour gagner une coupe Stanley plutôt que de faire partie d’une reconstruction.

En avant-match du duel Canadiens-Blues, notre équipe d’analystes s’est prononcée sur les vétérans pouvant changer d’adresse d’ici le 21 mars.

Voici leur liste de candidats à vendre ou à conserver dans l’effectif :

Renaud Lavoie :

À vendre : Jake Allen

À conserver : Brendan Gallagher

«Allen connait de très bons moments présentement. Probablement les meilleurs de sa carrière. Mais les Canadiens, que Price reste ou non, ont besoin d’un gardien numéro un. On le sait, Price est rarement en santé. Les Canadiens devront régler ce problème.

«Gallagher est un leader. Il n’est pas un capitaine, mais c’est tout comme. Tu as besoin de ce genre de joueur dans ta formation.»

Patrick Lalime :

À vendre : Jonathan Drouin

À conserver : Nick Suzuki

«Si on regarde les statistiques, Drouin connait une bonne saison. Je pense que pour les Canadiens, c’est le temps de l’échanger. Sa valeur est à la hausse. Dans une formation où il pourrait se trouver sur une troisième unité et un peu moins de pression.»

«Suzuki, pour moi, c’est le prochain capitaine.»

Félix Séguin :

À vendre : Joel Armia

À conserver : Artturi Lehkonen

«À 3,4 millions $ pour encore trois saisons, Armia, c’est beaucoup pour un joueur qu’on ne voit pas sur l’avantage numérique, qui ne noircit pas la feuille de pointage et qui montre trop souvent de l’indifférence. Pour moi, si une équipe s’est intéressait à ses services comme Winnipeg ou Montréal, j’essaierais peut-être de l’échanger.

«Lehkonen, je me suis surpris moi-même. Depuis le début de la saison, il me démontre qu’il a un grand sens de la responsabilité et qu’il est déterminé. Il est capable d’aider cette équipe dans les années à venir.»

Louis Jean :

À vendre : Carey Price

À conserver : Dominique Ducharme

«J’ai l’impression qu’on peut aider Carey Price et Price peut aider l’organisation aussi, peut-être en acceptant de quitter Montréal et de permettre (au CH) d’aller chercher un retour intéressant.

«Ducharme, il n’a jamais eu de situation idéale. La COVID l’année passée, pas le temps de s’entraîner (...) et on va en finale de la Coupe Stanley. On revient cette année avec des leaders qui ne sont pas là.»

Guillaume Latendresse :

À vendre : Jeff Petry

À conserver : Ryan Poehling

«Même s’il connait une saison extrêmement difficile, Jeff Petry pourrait avoir une valeur marchande très intéressante pour les Canadiens. Je pense qu’on pourrait aller chercher beaucoup pour un joueur de qualité. Je pense aussi que c’est un bon vétéran dans un vestiaire.»

Maxim Lapierre :

À vendre : Ben Chiarot

À conserver : Alexander Romanov

«J’aimerais échanger Ben Chiarot. Sa valeur marchande, comme celle de Petry, est très élevée. C’est un défenseur que j’adore et j’aurais aimé le garder, mais pas cette année, e la façon que ça va au classement.

«Romanov, c’est un jeune que je vois évoluer (...). Il commet plusieurs erreurs, mais on peut voir que ce sera un gars solide à l’avenir, dans la Ligue nationale de hockey.»