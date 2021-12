Avalanche: un exploit digne des vieux Penguins de Mario Lemieux

L’Avalanche du Colorado a marqué un total de 21 buts à ses trois derniers matchs, rappelant ainsi étrangement les années où Mario Lemieux jouait encore avec les Penguins de Pittsburgh.

En l’emportant 7 à 3 contre les Red Wings de Detroit, vendredi soir, l’Avalanche est devenu la première équipe depuis novembre 1995 à inscrire au moins sept buts lors de trois parties consécutives. Voyez les faits saillants dans la vidéo ci-dessus.

À l’époque, Lemieux avait bouclé l’exploit des Penguins avec une soirée de cinq points dans un gain de 9 à 1 contre les pauvres Sharks de San Jose. Jaromir Jagr et Ron Francis étaient alors également au cœur des succès à Pittsburgh, eux qui avaient chacun totalisé 11 points en trois parties lors de la séquence survenue, il y a plus de 26 ans, entre le 4 et le 10 novembre.

Pour la petite histoire, les Flyers de Philadelphie et les Sénateurs d’Ottawa avaient d’abord payé le prix avec des défaites respectives de 7 à 4 et de 7 à 1.

«Je pense que nous sommes simplement affamés autour du filet, a commenté Andre Burakovsky, cité sur le web de la LNH à propos de l’actuelle séquence de son équipe. Nous plaçons les rondelles au filet, nous voulons lancer et charger le but adverse. Je crois que nous avons fait du bon travail à ce niveau et nous voulons continuer à le faire.»

Kadri est en feu

Burakovsky a lui-même marqué deux fois contre les Red Wings. Plus tôt cette semaine, l’Avalanche avait d’abord défait les Flyers par le pointage de 7 à 5, lundi, avant de corriger les Rangers de New York 7 à 3, mercredi.

«Les gars bougent bien sur la patinoire, lancent bien et foncent au filet, a analysé à son tour l’entraîneur-chef de l’Avalanche Jared Bednar. Les décisions prises avec la rondelle en zone offensive s’améliorent.»

Et comment? Parmi les joueurs du Colorado, l’attaquant Nazem Kadri en est un qui ne cesse de surprendre, cette saison. En 22 rencontres, il totalise 34 points. Dire que Kadri, blessé au bas du corps, n’était même pas disponible vendredi soir pour participer au pique-nique contre les Wings.

Depuis le début de la campagne, l'Avalanche vient au premier rang de la LNH avec 105 buts marqués en 24 matchs.