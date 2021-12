Une confiance inébranlable chez le NYC FC

L’année 2021 a vraiment soudé le New York City FC. Le changement dans la mentalité du groupe s’est peut-être fait tardivement, mais cela entraîne beaucoup de rythme jusqu'en finale de la Coupe MLS.

En comptant les rencontres de la saison régulière, les représentants de la Grosse Pomme sont invaincus à leurs huit derniers duels. Lors de cette séquence, les hommes de Ronny Deila n’ont accordé plus d’un but qu’à une seule reprise, en demi-finale de l’Association de l’Est, contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

Le désir des joueurs et de l’entraîneur-chef est de poursuivre dans la même veine face aux Timbers de Portland, qui en ont vu d’autres.

La finale de la Coupe MLS entre le NYC FC et les Timbers sera présentée à TVA Sports dès 14h, dimanche.

«Je crois que nous sommes une équipe qui a confiance en ses habiletés. Au cours du ou des derniers mois, nous avons approché chaque match comme une finale de la coupe», a indiqué vendredi en conférence de presse le gardien et capitaine Sean Johnson.

Toujours très calme et réaliste, l’Américain de 32 ans a été témoin de tous les changements au sein du New York City FC, lui qui a rejoint le club en 2016. «Coach Deila» est un peu celui qui a permis à l’équipe d’atteindre cet échelon supérieur. Le Norvégien a déjà gagné des trophées dans son pays natal et en Écosse, mais le faire aux États-Unis est un rêve qu’il espère accomplir.

«Nous sommes excités. Nous avons bien voyagé, nous sommes préparés, et nous ferons tout en notre pouvoir pour gagner et amener ce trophée à la maison, à New York, a expliqué Deila. C’est notre but. Nous avons confiance. Si nous jouons bien, nous pouvons battre n’importe qui.»

Une arme de plus

L’entraîneur pourra compter sur le retour du vainqueur du Soulier d’or Valentin Castellanos, qui servait un match de suspension pour accumulation de cartons en finale de l’Est. L’Argentin a fait flèche de tout bois en fin de saison.

«Sur le terrain, il n’a peur de rien, il est très physique. C’est un tueur. Il amène beaucoup d’énergie et de confiance à l’équipe, a vanté Deila. [...] Bien entendu, il contribue en marquant et en attaquant les espaces libres. Il donne beaucoup d’espace aux autres joueurs grâce à sa puissance et ses qualités avec le ballon.»

L’arme des Timbers, toutefois, sera le Providence Park lui-même. Portland disputera une première finale à la maison et ses partisans sont parmi les plus passionnés de la ligue.

«Nous aimons jouer avec de bonnes ambiances. Nous l’avons fait saison après saison au Yankee Stadium. Ce sera une atmosphère incroyable samedi, mais je crois qu’un aspect important de notre groupe, c’est que nous avons profité de tous ces moments pendant notre parcours», a dit Johnson.

Reste à voir qui des New-Yorkais rêveurs et des expérimentés Timbers sortiront vainqueurs de cette finale, qui sera présentée sur les ondes de TVA Sports à 14h, samedi.

***

L’expérience des grands moments

Si New York a le momentum pour cette finale de la Coupe MLS, samedi, les Timbers de Portland ont peut-être un atout encore plus grand en leur possession : l’expérience.

Diego Valeri, Dairon Asprilla et Diego Chara, trois joueurs qui font toujours partie du noyau du club, ont remporté le championnat en 2015, sur la pelouse du Crew de Columbus. Trois ans plus tard, ces mêmes athlètes atteignaient la finale à nouveau, mais c’est l’Atlanta United FC qui a célébré cette fois.

«J’ai beaucoup de chance, en tant qu’entraîneur, d’avoir hérité d’un groupe qui connait la musique, qui a de l’expérience», a avoué Giovanni Savarese, qui dirige les Timbers depuis quatre ans maintenant.

Pour une première fois, Portland sera l’hôte de la finale. C’est une superbe occasion qui ne se présente pas souvent.

«C’est un rêve devenu réalité, a ajouté Savarese, avec des étoiles dans les yeux. Pour un entraîneur ou un joueur, il n’y a rien de mieux que d’être l’hôte de la Coupe MLS. Évidemment, la gagner est l’objectif ultime.»

«Nous sommes sur une belle séquence. Nous avons si bien fait en tant qu’équipe. Nous voulons l’emporter pour nos partisans et pour nous. Nous avons remporté le tournoi "La MLS est de retour" l’an dernier, alors nous sommes habitués [à ce genre de match]», de dire le portier Steve Clark.

Avec ou sans Blanco?

Le milieu de terrain Sebastian Blanco est la bougie d’allumage des Timbers cette année. Or, l’Argentin a été ralenti par une blessure il y a deux rencontres, contre les Rapids du Colorado. Sera-t-il aligné par son entraîneur? Personne n’a voulu se mouiller à 24 heures du duel.

«Que je puisse jouer samedi ou non, l’important c’est d’être là. Je vais y être pour soutenir mon équipe, peu importe la façon», a affirmé Blanco.

«Quand je suis arrivé avec cette équipe, mon souhait était de vivre une finale et de gagner la Coupe MLS. J’ai eu l’opportunité de le faire en 2018, mais nous avons échoué. Jouer à la maison est une occasion unique», a ajouté l’auteur de sept buts et sept passes décisives.

L’arbitre assistant québécois Oscar Mitchell-Carvalho fera partie du groupe qui officiera cette finale à Portland. Il deviendra le deuxième représentant de la Belle Province à prendre part à ce match décisif en MLS, après Daniel Belleau en 2012.