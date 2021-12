Trois arrêts sur la ligne pour les Hurricanes

Le défenseur des Hurricanes y est allé d'un geste acrobatique pour empêcher la rondelle de pénétrer dans le filet.

Slavin n'a pas été le seul à réussir un sauvetage in extrémis dans le match. Teuvo Teravainen a volé lui aussi un but certain à Dillon dubé.

Deux sauvetages miraculeux, deux buts de Sebastian Aho et les Hurricanes quittent le Saddledome avec les deux points.

Lightning (5) c. Maple Leafs (3)

Bruins (3) c. Oilers (2)

Ducks (2) c. Blue Jackets (1) - Tirs de barrage

Jets (3) c. Kraken (0)

Wild (5) c. Sharks (2)

Predators (4) c. Islanders (3)

Red Wings (2) c. Blues (6)

Stars (0) c. Kings (4)