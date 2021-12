Paris sportifs : la fin de plusieurs championnats

Les parieurs auront une dernière occasion de parier sur des résultats de plusieurs championnats durant le présent week-end, qui laissera place à quelques finales.

C’est le cas entre autres de la Ligue canadienne de football (LCF), de la Major League Soccer (MLS) et de la Formule 1, dont les gagnants seront tous couronnés samedi ou dimanche.

Voici donc certains paris qui pourraient vous rapporter gros sur Mise-o-jeu:

Victoire des Timbers contre le NYCFC (2,50)

L’avantage de jouer à domicile est un impondérable à prendre sérieusement en considération en MLS et ce sont les Timbers de Portland qui pourront en profiter lors de la finale, face au New York City FC, samedi au Providence Park. La formation de l’Oregon a maintenu une impressionnante fiche de 11-4-2 dans son domicile au courant de la saison, tandis que la formation de la Grosse Pomme a préservé un piètre dossier de 4-8-5 lorsqu’elle joue loin de la maison. De plus, sans rien enlever à la victoire du NYCFC en finale d’Association de l’Est, l'adversaire, l’Union de Philadelphie, était privé de 11 joueurs dont les noms avaient été placés sur la liste des indisponibles en raison de la COVID-19, dont six partants. Le retour de suspension de Valentin Castellanos, gagnant du Soulier d’Or, remis annuellement au meilleur buteur de la MLS, dans le camp du NYCFC, pourrait toutefois venir brouiller les cartes.

Moins de 44,5 points entre les Blue Bombers et les Tiger-Cats (1,70)

Pour la première fois depuis 2013 dans la LCF, la ville qui accueille la Coupe Grey aura l’occasion de voir ses favoris locaux en action, puisque les Tiger-Cats recevront la visite des Blue Bombers de Winnipeg, au Tim Hortons Field de Hamilton, dans ce qui s’avère être une revanche de la plus récente finale, en 2019. Les Bombers l’avaient alors emporté 33 à 12. Cette saison, les deux formations ne se sont affrontées qu’à une seule reprise, dès la semaine d’ouverture. La formation du Manitoba avait triomphé 19 à 6. Les températures froides, comme ce qui est prévu à Hamilton dimanche, sont souvent synonymes d’un total de points inférieur à celui établi par les preneurs aux livres. De plus, les Tiger-Cats ont été sous la barre établie par les sites de paris 14 fois à leurs 19 derniers duels, tandis que cette statistique est de 12 en 17 pour les visiteurs.

Le dernier chapitre entre Hamilton et Verstappen

Pour la deuxième fois seulement dans l’histoire de la Formule 1, deux pilotes affichent le même nombre de points avant le départ de la dernière course de la saison. Tout semble favoriser le Britannique chez Mercedes, comme en témoigne sa cote relativement basse de 1,45 pour l’emporter à Abu Dhabi. Lewis Hamilton est d’ailleurs sur une impressionnante séquence de trois victoires, lui qui est en quête d’un huitième championnat des pilotes, ce qui lui permettrait de devancer Michael Schumacher comme étant le pilote le plus décoré de l’histoire. Toutefois, Max Verstappen, chez Red Bull, et sa cote de 2,60 pour triompher aux Émirats arabes unis, n’auront pas l’intention de se laisser faire. Le Néerlandais est d’ailleurs le plus récent vainqueur sur ce circuit, en 2020. Avec le déroulement du dernier Grand Prix, où les deux athlètes sont entrés en collision à plus d’une reprise, un scénario dans lequel les deux sont exclus de la course à la suite d’un contact est autant envisageable que controversé. Bien malin est celui qui pourra prédire avec certitude le dénouement de la course.

Victoire en temps réglementaire des Blues contre le Canadien (1,65)

La saison 2021-2022 de la Ligue nationale de hockey n’en est même pas arrivé à sa période du Temps des fêtes, mais déjà la campagne du Canadien de Montréal est à oublier. Samedi, les hommes de Dominique Ducharme se rendront au Scottrade Center, pour y affronter les Blues de St. Louis, avec une désastreuse séquence de cinq défaites, dont quatre en temps réglementaire, ainsi qu’une liste de joueurs blessés presqu’aussi longue que celle des joueurs en uniforme. Pour leur part, les Blues semblent inarrêtables à leur domicile, comme le démontrent leurs neuf victoires en 13 matchs, dont sept en temps réglementaire.

Buccaneers -3,5 contre les Bills (1,80)

Parmi tous les affrontements du dimanche dans la NFL, celui favorisant les Buccaneers de Tampa Bay pour l’emporter par quatre points ou plus contre les Bills est probablement le plus alléchant pour les parieurs. Les Bills ne sont plus l’ombre d’eux-mêmes depuis quelques semaines, eux qui ont entre autres perdu contre les Jaguars de Jacksonville et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Tom Brady et les Buccaneers, pour leur part, continuent de réaffirmer, semaine après semaine, qu’ils sont de véritables prétendants pour gagner le Super Bowl une deuxième fois d’affilée. À leur domicile, ils sont d’autant plus dangereux, eux qui ont gagné leurs huit derniers duels, en plus de couvrir l’écart établi par les preneurs aux livres à sept reprises.