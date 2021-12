Duel entre joueurs générationnels à TVA Sports

Ils ont respectivement 34 et 36 ans, mais Sidney Crosby et Alexander Ovechkin prouvent chaque jour que l’âge n’est rien de plus qu’un chiffre.

Blessé en début de saison, le no 87 des Penguins n'a peut-être disputé que 13 matchs en cette saison 2021-2022, mais il compte tout de même 13 points et son retour au jeu a carrément relancé son club.

«Ovie», lui, ne cesse de repousser les limites de l’inimaginable. À l’heure actuelle, il n’est qu’à quatre petits points (41) du premier rang des pointeurs du circuit détenu par Connor McDavid, à trois buts (20) du sommet des buteurs occupé par Leon Draisaitl et, tenez-vous bien, il arrive aussi quatrième pour les mentions d’aides (21). Une saison monstre, en d’autres termes!

En ce vendredi, dès 19h, TVA Sports vous donnera la chance d’assister à un nouveau chapitre de la rivalité entre ces deux grands joueurs, alors que le duel Penguins-Capitals vous sera présenté sur nos ondes.

Washington occupe le premier rang de la section Metropolitaine en vertu d’une récole de 38 points. Pittsburgh pointe au quatrième rang de la même division avec une fiche de 29 points.

À tantôt!