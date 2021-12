Alexis Lafrenière aide la cause des Rangers

Le Québécois Alexis Lafrenière a inscrit son sixième but de la saison, vendredi soir, aidant ainsi les Rangers de New York à vaincre les Sabres par le pointage de 2 à 1, à Buffalo.

Lafrenière, qui totalise huit points en 26 matchs cette saison, a touché la cible, en deuxième période, après avoir saisi le retour d’un tir effectué par le défenseur Adam Fox. Premier choix au total lors du repêchage de 2020, l’attaquant québécois a obtenu le but vainqueur.

Le gardien des Rangers Alexandar Georgiev a également bien fait dans la victoire alors qu’il a effectué 36 arrêts. Mika Zibanejad a été l’autre buteur de la formation new-yorkaise, profitant d’une supériorité numérique à l’engagement initial. La réplique des Sabres est survenue au troisième tiers par le biais de Brett Murray.

Crosby retrouve du poil de la bête

À Washington, Sidney Crosby a inscrit au moins un point dans un septième match de suite, aidant les Penguins de Pittsburgh à triompher des Capitals 4 à 2.

Le capitaine de la formation de la Pennsylvanie s’est fait complice des filets de Kasperi Kapanen et Jeff Carter, respectivement les troisième et quatrième réussites des visiteurs.

Cette récente séquence fera sans doute le plus grand bien à Crosby, qui compte 13 points durant ces sept duels, lui qui avait seulement noirci la feuille de pointage deux fois lors de ses sept premiers de la saison.

En plus de Kapanen et Carter, Brock McGinn et Danton Heinen ont secoué les cordages pour les vainqueurs.

Evgeny Kuznetsov et Lars Eller ont assuré la réplique pour les Capitals, qui se sont butés à un gardien en pleine possession de ses moyens en Tristan Jarry. Ce dernier a réussi 29 arrêts, tandis que son vis-à-vis, Ilya Samsonov, a bloqué 29 des 32 rondelles envoyées sur lui.

PENGUINS_CAPITALS -

Juuse Saros feine les Devils

À Newark, le gardien des Predators de Nashville Juuse Saros a tout fait pour freiner les Devils du New Jersey dans leur tentative de remontée et a réussi avec succès, lui qui a aidé les siens à l’emporter 3 à 2.

Saros a réussi 29 arrêts dans la victoire, mais il a su résister aux assauts des Devils, qui ont bombardé son filet avec 16 de leurs 31 lancers au troisième engagement. Pavel Zacha et Yegor Sharangovich sont venus à bout du Finlandais.

Roman Josi, Eeli Tolvanen et Yakov Trenin ont déjoué le portier Mackenzie Blackwood dans la victoire.