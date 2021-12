Les Oilers veulent repartir la machine

Les Oilers d'Edmonton connaissent leur premier passage à vide cette saison avec trois défaites consécutives. Jeudi soir, ils tenteront de repartir sur le droit chemin en croisant le fer avec les Bruins de Boston.

La rencontre sera présentée sur les ondes de TVA Sports et TVA Sports direct, immédiatement après le match entre les Maple Leafs de Toronto et le Lightning de Tampa Bay, également à TVA Sports et TVA Sports direct, dès 19h.

Ainsi, les Oilers devront s'appuyer sur les deux meilleurs pointeurs de la LNH en Connor McDavid et Leon Draisaitl, au sommet avec 43 points chacun. McDavid n'a été blanchi que trois fois cette saison. Draisaitl n'a pas noirci la feuille de pointage à ses deux derniers duels.

La formation de l'Alberta a glissé au troisième rang du classement de la section Pacifique, avec 32 points en 24 confrontations et sont surpassés par les Flames de Calgary et les Ducks d'Anaheim.

De leur côté, les Bruins sont cinquièmes au classement de la section Atlantique, avec 26 points en 22 matchs. Ils ont perdu leur deux derniers affrontements.

Une cinquième victoire pour les «Bolts»?

En début de soirée, le Lightning de Tampa Bay tentera de remporter un cinquième match de suite en affrontant les Maple Leafs de Toronto.

Les deux équipes sont respectivement au troisième et deuxième rangs du classement de la section Atlantique avec 36 et 38 points.

Ce sont les Panthers de la Floride (38 points) qui sont au sommet de cette section.

Les deux équipes devront se passer d'éléments importants alors que le Lightning n'auront pas Nikita Kucherov ni Brayden Point en uniforme. Chez les Leafs, Mitch Marner manquera à l'appel.