Jusqu’où chuteront les Flyers?

La descente aux enfers des Flyers de Philadelphie est loin d’être terminée en dépit des changements effectués par le directeur général Chuck Fletcher il y a quelques jours et tous dans le vestiaire essaient de garder espoir.

La soirée de mercredi s’est terminée par un autre échec pour l’équipe maintenant dirigée sur une base intérimaire par Mike Yeo, et ce, depuis lundi dernier. Ayant pris la place d’Alain Vigneault, il a vu ses hommes perdre leurs deux premiers matchs sous ses ordres, incluant le plus récent, un revers de 3 à 0 aux mains des Devils du New Jersey.

Pour Philadelphie, il s’agissait d’ailleurs d’une 10e défaite consécutive. La plus longue séquence sans victoire de l’histoire de la concession a été réalisée du 24 février au 16 mars 1999. À l’époque, elle avait été incapable de gagner dans 12 duels consécutifs.

«Nous devons seulement nous préoccuper du processus et tenter de nous améliorer chaque jour, a mentionné au site NHL.com le gardien Carter Hart, qui a perdu ses six derniers départs. Je sais que c’est dur actuellement pour notre groupe, mais on doit essayer de trouver les éléments positifs en continuant de travailler, car les résultats viendront.»

La perception de la situation est sensiblement la même du côté de Yeo. Il estime que ses joueurs ont intérêt à éviter de céder au découragement.

«C’est vraiment difficile de ne pas se laisser envahir par tout cela, a-t-il admis. Cependant, si on reste assis là en regardant les revers s’accumuler et la série sur laquelle nous sommes, bien, nous ne voyons pas ce qui se trouve devant nous. Et cela affecte évidemment notre préparation du moment.»

Succès en vue?

Certes, le temps presse pour redresser la barque. Le club occupe l’avant-dernier rang de la section Métropolitaine et accuse un retard de neuf points sur une place en séries. Les Flyers espèrent renouer avec le succès lors de leur passage dans l’Ouest américain, mais vendredi, la tâche ne sera pas facile face aux Golden Knights de Vegas, qui ont obtenu trois gains de suite.

Toutefois, leurs quatre duels suivants auront lieu contre des formations hors du portrait des éliminatoires, soit les Coyotes de l’Arizona (samedi), les Devils (mardi), le Canadien de Montréal (le 16 décembre) et les Sénateurs d’Ottawa (le 18 décembre). Il s’agira là d’une occasion en or pour les représentants de l’est de la Pennsylvanie de recommencer à inscrire des points au classement, eux qui ont triomphé pour la dernière fois le 16 novembre.