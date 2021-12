Jacob Trouba tente de se justifier

Le défenseur des Rangers de New York Jacob Trouba est rarement sous les feux des projecteurs, mais depuis deux jours, il suscite l’attention de beaucoup de gens dans le monde du hockey en raison de ses durs contacts sur la glace.

Trouba est celui ayant ébranlé l’attaquant des Blackhawks de Chicago Jujhar Khaira, mardi. Celui-ci a quitté la patinoire du United Center sur une civière et a dû être hospitalisé momentanément pour une blessure à la tête. Or, le joueur des Blueshirts a sévi à nouveau le lendemain. Cette fois, c’est le joueur d’avant de l’Avalanche du Colorado Nathan MacKinnon qui a encaissé le choc. La victime a retraité au vestiaire après avoir reçu le coup d’épaule de son vis-à-vis en deuxième période, mais a repris l’action au troisième tiers, les «Avs» l’emportant 7 à 3 au Madison Square Garden.

Dans les deux cas, l’auteur des gestes en question a été invité à jeter les gants par la suite : contre Riley Stillman, mardi, et devant Gabriel Landeskog, mercredi. Et il n’y voit aucun problème.

«Est-ce que je pense qu’il faut se défendre si le coup est jugé propre? Non. Ai-je un problème à me défendre si quelqu’un veut se lever pour son coéquipier. Non, je n’y vois pas d’inconvénient là non plus. Il en va ainsi», a-t-il déclaré après la rencontre à New York, selon des propos rapportés par le réseau Sportsnet.

Pour revenir au contact avec Khaira, le porte-couleurs des Rangers prétend que rien n’était intentionnel.

«Je ne crois pas que c’était malicieux. Je ne pense pas avoir sauté : je suis resté sur mes patins en essayant de placer mon épaule sur sa poitrine. C’est comme cela qu’on m’a appris à frapper, c’est la manière la plus adéquate pour le faire. C’est ce que je tente d’effectuer. Je n’estime pas avoir une réputation de hockeyeur salaud. Je joue physiquement, un peu à la limite, mais j’essaie de ne pas la dépasser», a-t-il affirmé.

Discussion textuelle avec Khaira

Par ailleurs, Trouba dit avoir échangé des messages textes avec Khaira afin de s’enquérir de son état de santé.

«Certes, ce fut très épeurant et malheureux. Je lui ai écrit pour voir comment il allait. Il m’a répondu qu’il est correct et c’est très bon de le savoir, a-t-il dit. Personne ne veut voir cela et personne ne joue pour blesser des gars ou en voir tomber au combat. C’est une situation difficile pour tous et je souhaite qu’il s’en remette rapidement.»

Khaira a vu son nom inscrit sur la liste des éclopés et est soumis au protocole relatif aux commotions cérébrales. Les Hawks, de passage à Montréal pour y affronter le Canadien jeudi, s’attendent à un rétablissement complet.