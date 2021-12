Tiger Woods de retour en action dans quelques jours

Le golfeur de renom Tiger Woods participera, aux côtés de son fils Charlie la semaine prochaine, à un premier tournoi depuis l’accident d’automobile lui ayant valu de multiples fractures à la jambe droite.

L’ancien numéro 1 mondial a révélé ses intentions mercredi, soit 288 jours après une collision survenue dans la région de Los Angeles. Ainsi, il sera en action au Championnat PNC, un événement non officiel du circuit senior de la PGA qui se déroulera les 18 et 19 décembre au Ritz-Carlton Golf Club Orlando. L’an dernier, son duo avait pris le septième rang à la ronde finale de cette compétition.

«Même si ce fut une longue année remplie de défis, je suis très enthousiaste à l’idée de la conclure en participant au Championnat PNC avec mon fils Charlie. Je jouerai en tant que père et je ne peux pas être plus excité et fier», a déclaré Woods sur son compte Twitter.

En plus de ses blessures à la jambe, le golfeur avait été touché au pied et à la cheville lors de son accident de la route. Les mois suivants ont été synonymes d’une rééducation difficile pour le détenteur du 479e échelon mondial. Il y a quelques jours, le site Golf.com évoquait la possibilité de voir Woods prendre part au tournoi père-fils, mais que des tests étaient nécessaires avant une décision. Le 21 novembre, il avait diffusé une vidéo le montrant en train de frapper des balles.

Parmi les pères qui se retrouveront sur les verts en Floride, il y a Bubba Watson, John Daly, Vijay Singh, Justin Thomas et Matt Kuchar. Durant ce tournoi de 36 trous, les joueurs pourront se déplacer en voiturette sur le parcours, ce qui devrait faciliter la tâche de Woods.