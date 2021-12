Mark Cavendish victime d'un braquage à son domicile

Le coureur cycliste britannique Mark Cavendish a raconté mercredi avoir été récemment victime d'un vol à main armée à son domicile par quatre personnes qui ont notamment menacé sa femme, en présence de leurs trois enfants.

« Comme vous le comprendrez certainement, cet incident a fortement traumatisé notre famille, pas que moi et (mon épouse) Peta, mais nos enfants (8, 6 et 3 ans) également, qui ont craint pour leur vie et qui en subissent le contrecoup », a expliqué le co-recordman des victoires d'étape dans le Tour de France, dans un communiqué.

Quatre personnes s'étaient introduites dans sa maison dans le sud-ouest de l'Angleterre au petit matin du 27 novembre, où Cavendish, 36 ans, récupère de graves blessures causées par une chute lors d'une compétition sur piste en Belgique, et il a vu ses agresseurs repartir avec un bagage de grande marque et deux montres de luxe.

« Les articles volés ne sont que des choses matérielles et notre priorité pour le moment est de nous assurer que tout le monde se remette en famille de cet incident. On sait que cela va prendre du temps », a-t-il encore commenté.

« Il ne fait aucun doute que c'était une attaque ciblée » sur le domicile du champion, a estimé Tony Atkin, l'officier de police en charge de l'enquête, mais aucune arrestation n'a encore été réalisée.

Lors du dernier Tour de France, Mark Cavendish avait remporté 4 étapes, égalant le record de 34 victoires sur la Grande Boucle que détenait le Belge Eddy Merckx.

Cinq jours avant le braquage, il s'était fracturé deux côtes et avait souffert d'un pneumothorax après sa lourde chute dimanche lors des Six Jours de Gand.

Mardi, Cavendish avait prolongé d'une saison son contrat avec son équipe qui deviendra Quick Step-Alpha Vinyl la saison prochaine.