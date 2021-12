L'Alliance de Montréal trouve son directeur général

L’ancien joueur de la NBA Joel Anthony est devenu mercredi le premier directeur général de l’histoire de l’Alliance de Montréal, équipe d’expansion qui effectuera ses débuts dans la Ligue élite canadienne de basketball (LCEB) la saison prochaine.

Le Québécois a d’ailleurs été présenté aux médias dans l’une des institutions qu’il a fréquentées, soit le Collège Dawson. Ayant amorcé sa carrière dans la NBA avec le Heat de Miami en 2007-2008, il a également évolué avec les Celtics de Boston, les Pistons de Detroit et les Spurs de San Antonio, avant de se retrouver en Argentine. Après deux ans avec le club de San Lorenzo, il a pris sa retraite à la fin de la campagne 2018-2019. L’homme de 39 ans a totalisé 490 matchs de saison régulière dans le circuit Silver et 66 autres en séries éliminatoires. Il a fait partie des équipes championnes du Heat en 2011-2012 et 2012-2013.

Plus récemment, il a passé les deux dernières années comme consultant du développement des joueurs avec les Honey Badgers de Hamilton de la LECB

«C’est un privilège d’accueillir Joel au sein de l’Alliance, a mentionné Annie Larouche, vice-présidente des opérations, par voie de communiqué. C’est un Montréalais qui connaît la communauté basketball locale et dont les valeurs personnelles rejoignent celles de la LECB. Joel est le candidat idéal pour ce poste et nous sommes très heureux de pouvoir compter sur son expérience pour bâtir une équipe gagnante.»

«Il est très important pour moi d'avoir l'occasion de revenir chez moi et de contribuer à la croissance du basketball dans ma communauté. J'ai bien hâte de faire vivre une expérience mémorable à nos partisans, ainsi qu'au personnel et aux joueurs de l'équipe», a pour sa part déclaré Anthony, qui s’est dit honoré d’avoir le privilège de se retrouver aux commandes.

Mark Weightman gouverneur

Également, l’Alliance a nommé Mark Weightman gouverneur de l'équipe. Il a notamment travaillé chez les Alouettes de Montréal de 1996 à 2016, étant président et président-directeur général à compter de 2013. Puis, il s’est retrouvé chez le Rocket de Laval à titre de vice-président, développement et opérations avant de lancer son entreprise de consultation. Il est actuellement président et PDG des Lions de Trois-Rivières de l'ECHL «et conservera ce poste, tout en soutenant Larouche et la LECB aux opérations de l'Alliance».

L'Alliance entamera sa saison inaugurale de la LECB en mai à l'Auditorium de Verdun.