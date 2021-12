«Je ne mentirai pas, j’étais un peu craintif» - Drew Doughty

Au cours de sa longue carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH), Drew Doughty s’est démarqué par sa constance et son travail acharné. Forcé de prendre une première pause en raison d’une blessure au genou, l’athlète de 32 ans est revenu à l’action comme s’il n’était jamais parti.

Ce retour, Doughty l’a fait le 30 novembre dans une défaite en prolongation face aux Ducks d’Anaheim. Le général des Kings a depuis connu ses meilleurs moments dimanche dernier, lorsqu’il a obtenu trois points en plus de neutraliser Connor McDavid et Leon Draisaitl dans un gain de 5 à 1 sur les Oilers d’Edmonton.

«Je ne mentirai pas, j’étais un peu craintif à mes premières présences, avait-il mentionné après la rencontre contre Anaheim. Je n’ai pas été nerveux avant une rencontre depuis mon premier match dans la LNH, et ce soir, je l’ai un peu ressenti. Je n’ai jamais dû composer avec une blessure avant, alors j’avais des papillons, mais je me suis bien senti après quelques présences.»

Doughty a quand même été à l’écart pendant 16 duels. C’est tout de même mieux que les deux mois qui étaient prévus au départ. En forme, l’Ontarien est l’un des meilleurs défenseurs du circuit Bettman.

«Il m’impressionne vraiment, avait mentionné le Québécois Phillip Danault au NHL Network il y a quelques semaines. Son niveau de compétitivité est le plus élevé de tous ceux que je connais. Ça montre toute sa passion et il est dévoué à performer.»

Apprentissage pour les autres

L’arrière a amassé 11 points en huit matchs jusqu’ici. Même s’il a raté les deux tiers de la campagne, il est le cinquième meilleur pointeur de Los Angeles. Nul besoin de mentionner que la brigade défensive des Kings est bien différente sans lui.

Malgré tout, l’entraîneur-chef Todd McLellan est très satisfait de ses deux premières paires à la ligne bleue, qui ont tenu le château fort des Kings pendant l’absence du roi. Derrière Alexander Edler et Matt Roy, Mikey Anderson et Tobias Bjornfot restent de jeunes joueurs.

«[Son retour] aide tout le monde. Il y avait beaucoup de pression sur les épaules d’Anderson et de Bjornfot, mais aussi sur Roy et Edler. Ces gars ont dû en prendre plus et jouer de grosses minutes. C’est bien pour eux, en espérant qu’ils ont gagné en expérience et en confiance», a mentionné McLellan, ses propos étant repris mercredi par le site web des Kings.

Bien entendu, l’instructeur touche du bois pour la suite avec Doughty. Peu de défenseurs peuvent passer près de 28 minutes sur la patinoire après six semaines sans jouer...