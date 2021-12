Incident de Jujhar Khaira: l’Association des joueurs blâmée

Malheureusement pour lui, Jujhar Khaira accumule les commotions cérébrales.

Celle de mercredi à Chicago, déjà sa troisième de l’année, était particulièrement violente. Les images qui ont suivi son percutant contact avec Jacob Trouba étaient à glacer le sang.

Les incidents répétés de Khaira font en sorte que l’attaquant des Blackhawks n’a plus sa place dans la LNH, selon le journaliste de TVA Sports Renaud Lavoie, qui jette le blâme sur l’Association des joueurs.

«Ce gars-là, les lumières se ferment souvent. La Ligue nationale devrait le sortir de la glace. Et je vais aller encore plus loin. La LNH aimerait dire à un joueur qu’il n’a plus le droit de jouer, mais l’Association des joueurs va lui répondre qu’elle n’a pas le droit d’imposer à un joueur de jouer ou de ne pas jouer, à moins qu’il soit suspendu. On blâme souvent la LNH, mais dans ce cas c’est l’Association des joueurs qui a une responsabilité», a-t-il affirmé dans sa chronique «La mise en échec» à l’émission JiC, mercredi. À voir dans la vidéo ci-dessus.

L’animateur Jean-Charles Lajoie partage son opinion. «Je m’excuse, mais Khaira n’a plus d’affaire sur une glace de la LNH.»

«Je suis d’accord, a rétorqué Renaud Lavoie. Si Khaira revient, c’est plate, mais on va revoir les mêmes images qu’hier soir. J’espère que quelqu’un va dire que c’est assez.»

Mardi, Khaira s'est effondré sur la patinoire après avoir été sonné par un contact avec le défenseur des Rangers de New York Jacob Trouba en deuxième période. Il est demeuré immobile pendant plusieurs minutes avant de finalement quitter sur une civière. Il semblait alors avoir repris ses sens.

Khaira a été ébranlé sévèrement à deux autres occasions en 2020-2021, alors qu’il jouait pour les Oilers d’Edmonton : durant un combat avec l’attaquant des Flames de Calgary Brett Ritchie, puis par une mise en échec assénée par le défenseur des Canadiens de Montréal Alexander Romanov.

Par ailleurs, Renaud Lavoie a également parlé de la réunion des gouverneurs qui aura lieu jeudi à Palm Beach, en Floride. Plusieurs sujets seront à l’ordre du jour, dont la participation des joueurs aux Jeux olympiques de Pékin en février prochain. Le dossier Kyle Beach refera aussi surface.