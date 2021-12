Le Canadien garde le moral, bien malgré tout

Après une défaite essuyée en fin de match contre le Lightning de Tampa Bay, mardi soir, et avec une misérable fiche de 6-18-3, il serait facile pour les joueurs du Canadien de Montréal de lancer la serviette, mais ça n’arrivera pas prochainement selon leurs dires.

Les quelques joueurs qui se sont présentés en conférence de presse, mercredi, tenaient tous un discours encourageant en affirmant que le CH se trouve sur le bon chemin, mais qu’il doit continuer à travailler. Le tout commence par jouer 60 minutes par rencontre, comme l’illustrent bien les deux buts du Lightning marqués dans les trois dernières minutes de jeu d’un gain de 3 à 2 de Tampa Bay.

«On doit regarder les choses difficiles, a dit le gardien Jake Allen. On doit trouver des moyens de s’ajuster à travers les moments plus négatifs. Ce n’est pas une mauvaise chose. On doit passer à travers l’adversité ainsi.»

Il faut aussi assumer les responsabilités en tant qu’équipe et travailler ensemble dans un même but.

«L’équipe vient en premier et c’est ce que j’adore des sports d’équipe, a soutenu l’attaquant Ryan Poehling. On effectue du bon boulot à aller dans la bonne direction, mais il y a encore beaucoup de travail à effectuer.»

«Si tout le monde s’applique sur son propre travail et qu’il le fait bien, on aura de bons résultats en tant qu’équipe», a-t-il poursuivi.

Fleury en quête d’une marque à Montréal

Le prochain duel du Tricolore aura lieu jeudi, face aux Blackhawks de Chicago, mais surtout contre Marc-André Fleury, en quête d’une 500e victoire dans la Ligue nationale.

«J’ai beaucoup de respect pour lui, a louangé Allen. Peu de gars peuvent faire ce qu’il fait. Il va atteindre les 500 victoires cette année et c’est tout un accomplissement. [...] Personne ne peut toucher les chiffres de [Martin] Brodeur, même si on jouait 100 matchs par année. Je ne crois pas que ce record peut être atteint, mais il reste incroyable.»

Si le Canadien offre un effort constant et un match complet, il pourrait certainement empêcher le gardien québécois d’accomplir ce fait d’armes devant les partisans réunis au Centre Bell.