Darryl Sutter en veut à ses défenseurs

L’entraîneur-chef des Flames de Calgary, Darryl Sutter, a perdu patience envers les membres de sa brigade défensive, mardi soir, après une défaite contre les Sharks à San Jose.

La formation albertaine avait pris les devants assez rapidement dans la rencontre, si bien qu’elle détenait une avance de 3 à 1 après qu’Adam Ruzicka eut compté son premier but dans la Ligue nationale de hockey (LNH) en début de deuxième période.

Les Sharks ont ensuite marqué quatre filets sans réplique pour l’emporter 5 à 3, Tomas Hertl complétant un tour du chapeau.

«Notre défensive a connu une soirée très difficile. [...] Les six arrières ont joué comme s’ils étaient dans un match hors-concours», a tout bonnement décrit Sutter, rempli d’amertume.

«Ils ont été décevants. Ils ont raté le filet et des couvertures et ont causé des revirements. On doit être meilleurs», a-t-il ajouté en point de presse.

Le pilote a également déploré le comportement de son équipe en infériorité numérique, elle qui s’est fait compter deux buts en trois occasions. Il a également souligné les erreurs coûteuses qui n’ont pas lieu d’être à ce stade de la campagne.

«Ce n’étaient pas de très beaux buts, pour être bien honnête, a poursuivi Sutter. La pénalité n’était pas nécessaire et ils ont marqué un but facile. L’autre est survenue après un mauvais changement d’un défenseur.»

À peu près tous les joueurs sont passés dans le malaxeur à frustration d’ailleurs.

«Ce sont des erreurs qui proviennent des défenseurs. Et nos gardiens doivent être meilleurs que ça. [...] Notre gardien [Daniel Vladar] avait de la difficulté avec la circulation et les retours.»

Standards élevés

Les Flames profitent d’un excellent début de saison, comme le témoigne leur fiche de 15-6-5, et avec de tels résultats viennent des standards de performance élevés.

Lors du voyage de quatre affrontements qu’elle a conclu mardi soir face aux Sharks, l’équipe a remporté ses deux premiers duels avant de s’incliner dans les deux suivants.

«Je ne crois pas qu’on a joué notre meilleur hockey, mais on s’en est sorti avec une fiche de ,500. C’est probablement ce que nous méritions. C’est un sentiment aigre-doux en s’en allant dans l’avion», a indiqué l’attaquant Mikael Backlund.