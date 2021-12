Charles Leblanc passe aux Marlins

Le joueur de baseball québécois Charles Leblanc est passé de l’organisation des Rangers du Texas à celle des Marlins de Miami, mercredi, dans le cadre d’un repêchage spécial réservé aux joueurs des ligues mineures.

À 25 ans, le Lavallois pourrait profiter de ce changement soudain pour enfin faire ses débuts dans le baseball majeur en 2022.

À lire aussi: Fernando Tatis fils impliqué dans un accident

Selon les règles entourant le «MiLB Rule 5 Draft», chaque club a le droit de sélectionner des joueurs éligibles au sein des autres formations. Dans un tel cas, l’équipe optant pour repêcher un athlète doit toutefois verser 24 500$ à l’ancienne organisation du joueur.

Techniquement, Leblanc se retrouve maintenant sur la liste des joueurs des Marlins au niveau AAA, soit avec le Jumbo Shrimp de Jacksonville. Par contre, le Québécois pourrait évoluer, en 2022, à un différent niveau dans les ligues mineures ou encore percer la formation du baseball majeur.

L’an dernier, parmi les 56 joueurs choisis à ce repêchage des ligues mineures, 54 ont évolué dans leur nouvelle organisation, dont cinq dans le baseball majeur.

Le 4e choix au total!

Point intéressant pour Leblanc : les Marlins l’ont sélectionné dès la première ronde du repêchage spécial. Il a ainsi été le quatrième joueur réclamé au total.

Le Québécois a passé l’ensemble de la dernière campagne avec l’Express de Round Rock, club-école des Rangers au niveau AAA. En 96 matchs, il a maintenu une moyenne au bâton de ,229, démontrant par ailleurs beaucoup de puissance avec 17 circuits et 57 points produits. Leblanc avait par ailleurs été retiré sur des prises à 131 occasions en 332 présences officielles.

Polyvalent en défensive, Leblanc a surtout évolué au troisième coussin avec l’Express, en 2021. Il a également vu passablement d’action au premier but et au deuxième but.