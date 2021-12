Un record dans la mire de T. J. Watt

Les Steelers s’accrochent encore à l’espoir de se tailler une place en séries et c’est en grande partie grâce aux performances gigantesques de T. J. Watt. Le secondeur étoile aura une chance légitime de s’approprier le record pour le plus grand nombre de sacs du quart en une saison s’il maintient sa cadence infernale.

Watt compte déjà 16 sacs cette saison et il aura l’occasion d’augmenter ce total jeudi soir face aux Vikings.

Le record convoité appartient à Michael Strahan, qui avait réussi 22,5 sacs en 2001. Nombreux sont ceux qui s’en souviennent encore, pour les mauvaises raisons.

Au dernier match de la saison, il y a 20 ans, l’ailier défensif des Giants, aujourd’hui analyste sur les ondes de FOX, revendiquait 21,5 sacs, à un demi-sac de la marque de l’époque détenue par Mark Gastineau depuis 17 ans.

Strahan semblait blanchi dans sa tentative face aux Packers lorsque dans les derniers instants, le quart-arrière Brett Favre s’était écrasé au sol, recouvert par Strahan, qui s’était ainsi approprié le record.

Depuis, les plus puristes s’offusquent encore de ce «faux record» que Favre avait littéralement offert à son rival. Strahan, qui a connu une carrière formidable avec 141,5 sacs du quart et qui a abouti au Temple de la renommée, s’en fait encore parler.

Ce qui nous ramène au cas de T. J. Watt. Le brillant secondeur des Steelers, depuis son arrivée dans la NFL en 2017, terrorise les quarts-arrière.

Fumant

Watt vient de devenir le premier joueur depuis le légendaire Reggie White à connaître quatre saisons de suite avec au moins 13 sacs.

Dimanche, il a totalement pris le contrôle du duel face aux Ravens avec 3,5 sacs du quart. Sur la fameuse tentative de converti de deux points des Ravens qui a avorté, il n’a jamais mordu à la feinte de Lamar Jackson et est resté droit devant lui pour forcer une passe incomplète.

À six reprises cette saison, il a terminé un match avec plus d’un sac. Ses 16 sacs, il les a amassés même s’il a raté deux rencontres. Avec cinq matchs à jouer, sept autres sacs, c’est loin d’être impossible.

Ce serait tout un exploit qu’il puisse battre ce record de manière franche et claire, question de ne laisser aucun doute. Probablement que même Michael Strahan se réjouirait que l’attention se tourne ailleurs.

Si les Steeelers passent en séries en dépit de leur attaque chancelante, Watt devra figurer parmi les candidats pour le titre de joueur le plus utile. Il ne remportera probablement pas ce qui est devenu un concours de popularité de quarts-arrière, mais ce n’est pas faute de le mériter.

DUEL DU JEUDI

Les forces en présence

Steelers de Pittsburgh

 Ben Roethlisberger | Quart-arrière | 16 T, 6 INT, 2756 verges

 Najee Harris | Porteur de ballon | 5 T, 779 verges

 Diontae Johnson | Receveur | 6 T, 914 verges

Vikings du Minnesota

 Kirk Cousins | Quart-arrière | 25 T, 3 INT, 3353 verges

 Alexander Mattison | Porteur de ballon | 2 T, 405 verges

 Justin Jefferson | Receveur | 7 T, 1209 verges

JOUEUR À SURVEILLER

Pat Freiermuth | Ailier rapproché, Steelers

L’attaque des Steelers laisse souvent à désirer cette saison, mais s’il y a une certitude, c’est que l’ailier rapproché Pat Freiermuth représente un bon élément sur lequel construire. Le choix de deuxième ronde au printemps dernier revendique déjà 43 réceptions et six touchés. C’est une excellente production, surtout en considérant à quel point les ailiers rapprochés recrues en bavent souvent pour s’acclimater à la NFL. L’ancien colosse de Penn State, à 6 pi 5 po et 258 lb, semble avoir été fait sur mesure pour les Steelers.

MA PRÉDICTION

Steelers 23 - Vikings 20