Un 100e Grand Prix pour Lance Stroll

Lance Stroll en sera dimanche à Abou Dabi à son 100e départ en Formule 1, lui qui terminera une cinquième saison complète dans la discipline reine du sport automobile.

Le pilote québécois de 23 ans ne connaît toutefois pas ses meilleurs moments cette année à bord de son Aston Martin. Il n’occupe que le 13e rang au classement cumulatif avec une mince récolte de 34 points.

Son meilleur résultat en 2021 a été obtenu le 21 novembre quand il a rallié l’arrivée à la sixième place au Qatar.

Ses deux dernières présences sur le podium datent de la saison dernière lorsqu’il s’était classé troisième à Bahreïn (Sakhir) et en Italie (Monza).

Stroll sera le deuxième pilote canadien à atteindre le plateau des 100 départs en F1 après Jacques Villeneuve, qui en compte 163. Gilles Villeneuve (67), le père de Jacques, Nicholas Latifi (38) et George Eaton (11) suivent dans l’ordre.

Dans l’histoire, 13 représentants de l’unifolié ont disputé au moins une course en F1, mais seulement les quatre premiers au tableau ont inscrit des points.

Trois tours de plus

Théâtre de la 22e et dernière étape de la saison, le circuit de Yas Marina a été modifié pour, semble-t-il, favoriser les dépassements.

Les travaux ont concerné trois zones distinctes, dont le virage numéro sept, où la chicane a été supprimée.

En conséquence, le tracé est réduit de 21 à 16 courbes et la distance passe de 5,6 à 5,3 kilomètres. En revanche, la course de dimanche comptera trois tours de plus par rapport à l’an dernier.

Si Max Verstappen est le dernier pilote à avoir remporté la course (en 2020), son rival Lewis Hamilton, lui, l’a gagné à cinq reprises.

Un accrochage est probable

Jacques Villeneuve n’est pas le seul observateur à craindre qu’un accrochage puisse mettre fin aux hostilités prématurément dimanche.

«Tout est probable, mais non souhaité, a-t-il raconté. Il ne faudrait pas que ce soit intentionnel de part et d’autre. C’est arrivé dans le passé, mais ce n’est pas de cette façon que doit être couronné un champion.»

Pour la petite histoire, Schumacher a tenté de ruiner le parcours du Québécois au 48e tour à Jerez de la Frontera le 26 octobre 1997, mais c’est l’Allemand qui en est sorti perdant.

Non seulement sa Ferrari s’est enlisée dans le bac à gravier après l’impact, mais les commissaires ont sévèrement pénalisé l’Allemand en l’excluant du Championnat du monde 1997, tout en maintenant toutefois à son palmarès les victoires et les points récoltés pendant la saison.

Jacques Villeneuve est arrivé à Abou Dabi où il sera analyste pour le réseau de télévision Canal +, diffuseur de la Formule 1 en France.