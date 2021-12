Ramenons les anciens Canadiens

Publié aujourd'hui à 08h13

Mis à jouraujourd'hui à 08h13

Avant d’aller plus loin, je tiens à préciser que ce texte n’a pas pour but de faire la promotion d’un ancien joueur des Canadiens à titre de nouveau directeur général de l’équipe.

Non.

Ce que je souhaite sincèrement, c’est que le nouveau vice-président exécutif des opérations hockey, Jeff Gorton, et le prochain directeur général ramènent les Anciens Canadiens dans le giron de l’équipe.

Lors de son règne comme DG, Marc Bergevin, avait creusé un très large fossé entre ses joueurs et les Anciens. Plusieurs anciennes gloires de l’équipe ont même développé beaucoup de frustrations au fil des ans en raison de cette façon de faire sous les ordres de Bergevin.

Oui, il y a le salon des Anciens au Centre Bell et oui Réjean Houle, à titre de président des Anciens, s’occupe avec beaucoup de respect de ceux qui ont porté fièrement l’uniforme bleu-blanc-rouge pendant de nombreuses années. Cependant, on les a gardés loin du vestiaire de l’équipe.

Les Anciens ne pouvaient pas parler aux joueurs. Vous avez bien lu. Il y a peut-être eu quelques exceptions ici et là, mais les légendes du passé n’avaient pas l’occasion d’échanger avec les joueurs du présent.

Je n’ai jamais compris pourquoi.

Pourtant, les Canadiens affirment qu’ils ont une longue et riche tradition. Les 24 coupes Stanley, les joueurs au Temple de la renommée, le Rocket, M. Béliveau, le démon blond, le Big Three, Plante, Dryden, Roy... Ce n’est pas banal. Ils ont rendu le logo et les couleurs de l’équipe si populaire et si légendaire.

Toutefois, j’ai l’impression que les joueurs du présent n’ont pas pleinement conscience des sacrifices et des exploits de ceux du passé. Peut-être parce qu’ils ne les côtoient jamais et peut-être parce qu’ils ont été tenus dans le déni.

Imaginez si Guy Lafleur échangeait avec Cole Caufield.

Si Stéphane Richer discutait avec Jonathan Drouin.

Si Yvan Cournoyer passait du temps avec Nick Suzuki.

Si Serge Savard ou Guy Lapointe pouvaient jaser avec Jeff Petry ou Ben Chiarot.

Si Guy Carbonneau avait un brin de jasette avec Jake Evans.

Je suis persuadé que les Anciens pourraient transmettre leur connaissance et être une oreille attentive pour la nouvelle génération. Bref, être à l’image de la devise des Canadiens: «Nos bras meurtris vous tendent le flambeau, à vous de le porter bien haut.»

En résumé, avec le changement de direction, l’occasion est belle de ramener les Anciens dans l’entourage de l’équipe.