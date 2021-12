Mark Giordano de retour avec le Kraken

Le Kraken de Seattle pourra prochainement compter sur les services de son capitaine Mark Giordano puisqu’il s’est entraîné avec ses coéquipiers, mardi.

Le vétéran de 38 était tenu à l’écart des installations de l’équipe depuis le 24 novembre en raison de l’application du protocole de la COVID-19. Durant ses six duels d'absence, ses coéquipiers ont maintenu un dossier de 3-2-1.

Giordano joue en moyenne 20 min 52 s par partie depuis le début de la campagne où il compte sept points en 19 rencontres.

Adaptation

Ses coéquipiers ont donc dû prendre le relais et Jamie Oleksiak est un parfait exemple de défenseur qui a su s’adapter, non seulement pour pallier l’absence de son leader, mais aussi à la modernisation de la Ligue nationale de hockey (LNH).

L’arrière de 6 pi et 7 po et 255 lb, qui s’est joint au Kraken cet été en signant un lucratif contrat de cinq ans et 23 millions $, aurait très bien pu s’asseoir sur sa réputation et rapidement devenir un boulet sur la masse salariale de l’équipe, un peu à l’image d’un Karl Alzner 2.0.

Cependant, sa capacité d’adaptation a été mise de l’avant depuis le repêchage d’expansion qui l'a mené vers Seattle.

«Dans ce jeu, on doit être prêt à changer parce que lui, il le fait sans cesse, a dit Oleksiak, dimanche, selon des propos rapportés par le site web de la LNH. Ça devient de plus en plus vite. On ne peut plus être simplement un grand gaillard qui patrouille la ligne bleue et qui termine ses mises en échec. On doit être en mesure de bouger la rondelle et de patiner.»

Si on considère que la meilleure saison offensive dans la carrière du colosse est de cinq filets et 17 points en 68 parties, on peut dire qu’il est bien parti avec 10 points en 25 duels en 2021-2022. Il a d’ailleurs récolté cinq points lors de ses cinq dernières rencontres.

«Ce ne sont jamais de très belles mentions d’aide, a avoué Oleksiak. Il s’agit plutôt de bouger la rondelle et les autres font le reste du travail. C’est effectivement très bien de contribuer, mais on doit continuer de s’améliorer en équipe.»

Le Kraken jouera sa prochaine rencontre face aux Jets de Winnipeg, jeudi, et les services de son capitaine devraient être au rendez-vous. La capacité adaptative de la brigade défensive de l’équipe et le retour de son pilier auront un fort mot à dire sur le reste de la saison.

«Il a laissé un gros trou dans notre formation, particulièrement sur les unités spéciales, a mentionné Oleksiak à propos de Giordano. C’est un joueur efficace dans toutes les facettes du jeu. Ça peut être difficile de gérer ça, mais on doit être prêt à monter notre jeu d’un cran quand c’est le temps et on est chanceux d’avoir plusieurs arrières qui peuvent jouer.»