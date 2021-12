LNH: les têtes tombent

Publié aujourd'hui à 07h33

Mis à jouraujourd'hui à 07h33

Le Canadien de Montréal a lancé la valse des congédiements dans la Ligue nationale de hockey. À l’autre spectre du grand pays, Vancouver a signé le deuxième dimanche noir de suite dans le circuit. Puis, Chuck Fletcher a perdu patience avec Alain Vigneault et Michel Therrien.

La pression est énorme sur les dirigeants des équipes professionnelles. Les pertes encourues en raison de la pandémie se calculent en milliards. Les partisans ne sont plus aussi nombreux au rendez-vous. Les revenus de commandites et de loges sont en baisse. Seul le rendement sur la glace peut assurer la popularité d’une équipe et moins de pertes de revenus.

Le corollaire entre Vancouver et Philly est simple. Les actionnaires croient avoir une meilleure formation que les résultats ne l’indiquent.

Les Canucks ont sécurisé l’avenir en s’entendant sur des contrats monstrueux avec les jeunes sensations Elias Pettersson et Quinn Hughes, qui, ensemble, comptent pour plus de 15 millions $ de la masse salariale de l’équipe.

L’arrivée d’Oliver Ekman-Larsson en défense et la présence de J.T. Miller avec les jeunes Bo Horvat, Brock Boeser et Conor Garland en attaque suffisent à remplir d’espoir les partisans. Ces derniers ont clairement fait connaître leur mécontentement lors des derniers matchs, avec pour résultat un grand ménage.

À Philadelphie, Fletcher a reconstruit sa brigade défensive presque en entier et pour le mieux.

Les Flyers ont connu un excellent départ, mais les huit défaites de suite avant le match d’hier contre le Colorado ont fini par plomber la paire Vigneault-Therrien. Rappelons qu’une saison de hockey, c’est une vie. Vigneault a été finaliste au trophée Jack-Adams il y a 18 mois.

Déjà des rumeurs sur Bergevin...

Le congédiement qui détonne est celui de Marc Bergevin, à Montréal. Faut être méconnaissant de la game du hockey rare pour ne pas voir que le CH ne peut se faire justice en raison d’une liste de blessés affolante. Il faut conclure que le DG avait fait son temps, tout simplement. Rien à voir avec les résultats de l’équipe cette saison.

La nomination de Bruce Boudreau pour succéder à Travis Green à Vancouver est étonnante. La logique commandait de d’abord nommer le DG. Pas chez les Canucks, chez qui l’on ne fait rien selon les règles de l’art.

Le nom de Bergevin est apparu dans les conversations entourant la suite chez les Canucks. Une candidature solide à considérer. Mais si je suis Bergevin, je passe. Une meilleure offre provenant d’une équipe mieux gérée lui sera assurément faite avant longtemps.

L’ex-patron hockey du Canadien a le luxe de choisir sa prochaine destination et, surtout, son prochain patron. Il mérite un propriétaire aux poches profondes et à la confiance aveugle. Il mérite une équipe à peu de choses près postée à la fenêtre d’opportunité sur la coupe Stanley. Ne serait-ce que pour y emmener avec lui Carey Price...

... et sur Vigneault aussi

Enfin, comme la petite roue tourne, Vigneault alimente la rumeur à Montréal quant au successeur de Dominique Ducharme la saison prochaine.

Vigneault et Jeff Gorton ont fait route ensemble avec les Rangers. Tout ça a du sens, même si c’est pathétiquement triste pour coach Ducharme.