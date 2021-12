Les Foreurs ont le dernier mot sur les Huskies

C’est désormais un classique, mais les Foreurs de Val-d’Or et les Huskies de Rouyn-Noranda se sont livré une belle bataille dans ce duel de l’Abitibi-Témiscamingue, les premiers ayant le meilleur 6 à 4, mardi, à l’Aréna Glencore.

Marshall Lessard a été déterminant dans les succès des Foreurs, noircissant la feuille de pointage sur les quatre dernières réussites des siens. Il a d’ailleurs inscrit le but vainqueur en avantage numérique, après 2 min 17 s en troisième période.

Une centaine de secondes plus tôt, Justin Robidas avait marqué son deuxième filet de la soirée pour niveler le pointage. Ce dernier a touché la cible à ses quatre dernières rencontres, ajoutant au passage huit points.

Philippe Cloutier a été très efficace devant le filet, réalisant 37 arrêts sur 41 lancers des Huskies.

La logique est respectée à Sherbrooke

À Sherbrooke, le Phoenix, meneur au classement général de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, a dû travailler plus fort que prévu pour venir à bout du Drakkar de Baie-Comeau par la marque de 2 à 1 en prolongation.

Le but sans mentions d’aide de Benjamin Corbeil en deuxième période a longtemps été suffisant au Drakkar. Stéphane Huard fils a finalement inscrit le Phoenix sur la feuille de pointage avec un peu plus de six minutes à compléter au cadran.

En prolongation, Maxime Blanchard a réduit à néant les espoirs de victoire inattendue de Baie-Comeau en déjouant Olivier Adam une bonne fois pour toutes.

Ivan Zhigalov s’est dressé devant 17 lancers pour enregistrer le 13e gain de sa saison.