Les débuts de Dauphin et Clague avec le CH

Les Canadiens de Montréal retrouveront le Lightning de Tampa Bay, mardi soir au Centre Bell, pour la première fois depuis leur défaite lors de la dernière finale de la Coupe Stanley.

En effet, la formation de la Floride avait remporté pour une deuxième fois consécutive la coupe Stanley, en juillet dernier, après avoir éliminé le Tricolore en cinq parties.

Pour l'occasion le défenseur Kale Clague et l'attaquant Laurent Dauphin feront leurs débuts avec le Tricolore. Ils remplaceront Jeff Petry et Joel Armia, blessés. Jake Allen sera devant le filet.

La situation a pour le moins changé depuis la dernière fois que le Lightning a affronté le CH. Marc Bergevin n'est plus le directeur général du Bleu-Blanc-Rouge, Corey Perry a changé de camp et les absents chez le Tricolore, avec Carey Price et Shea Weber à l'avant-scène, sont plutôt nombreux.

Ce qui n'a pas changé, ce sont les bonnes performances du Lightning, qui est au troisième rang du classement de la section Atlantique, grâce à un dossier de 15-5-4.

C'est tout le contraire pour le CH, qui est dernier de cette même section, avec seulement six victoires et 15 points en 26 parties cette saison.

Par ailleurs, en matinée, le Tricolore a renvoyé le défenseur Mattias Norlinder au Rocket de Laval et a rappelé l'arrière Corey Schueneman.