Le Wild, un pari intéressant

Avant les matchs de mardi dans la Ligue nationale de hockey (LNH), le Wild du Minnesota était bien placé au classement de la section Centrale, mais aussi dans l’estime des preneurs aux livres.

Devant visiter les redoutables Oilers d’Edmonton en soirée, la troupe de l’entraîneur-chef Dean Evason occupait le sommet de sa division avec 35 points et forte de six victoires d’affilée. Aussi, ses performances ont convaincu les experts du site Bet99.com. À +900, le Wild avait droit à la quatrième meilleure cote, à égalité avec le Lightning de Tampa Bay, quant à la prédiction visant à identifier les prochains récipiendaires du trophée des Présidents. Affichant le deuxième plus haut total de points du circuit Bettman avec 37, les Panthers de la Floride étaient les favoris à +275, devant les Maple Leafs de Toronto (+420) et l’Avalanche du Colorado (+540). Par ailleurs, le Canadien de Montréal fait évidemment partie des négligés à +49 900. Les Sénateurs d’Ottawa, les Coyotes de l’Arizona et les Sabres de Buffalo sont encore plus défavorablement perçus, à + 99 900.

Pour revenir au Wild, il est également bien vu par les observateurs dans d’autres catégories. Il a une cote de +200 à propos de la course au titre de la Centrale, derrière le Colorado (-113). De plus, à +560, il est au nombre des favoris pour le premier rang de l’Association de l’Ouest : seuls l’Avalanche (+255) et les Golden Knights de Vegas (+320) étaient mieux placés aux yeux des experts.